Aguirre celebra el proceso, más allá del marcador: México prueba, evalúa y espera a sus lesionados

Tras la victoria de la selección mexicana ante Bolivia, Javier Aguirre ofreció una lectura amplia del partido, enfocada en el proceso y no sólo en el resultado. El técnico se dijo satisfecho con lo observado en un grupo joven, en etapa de evaluación y ajustes rumbo a compromisos mayores.

El entrenador subrayó su balance positivo pese a los detalles por corregir. “Independientemente si hay cosas por corregir y más en un grupo que se juntó apenas con jugadores que están debutando… estoy muy contento con cuatro o cinco jóvenes que aparecieron por primera vez en selección nacional”, afirmó, resaltando que el aprendizaje también vive en los matices.

Aguirre insistió en que el discurso interno va más allá del marcador final. “Más allá del resultado… también entiendo que estos partidos los programamos para eso, para buscar jugadores que nos puedan aportar a la base que ya tenemos”, explicó, destacando que el rival exige y permite medir equilibrio emocional, criterio y juego.

En el apartado físico, el técnico se refirió a la situación de Edson Álvarez, aclarando el seguimiento previo. “Estuvimos con él la semana pasada y mandamos a un fisioterapeuta, sabíamos que estaba con el tobillo fastidiado”, detalló, dejando claro que el cuerpo técnico actuó con información y prudencia.

Sobre la conformación de la lista definitiva, Aguirre pidió paciencia y salud. “Cualquier selección espera hasta que la FIFA te obligue a dar una lista completa… yo les he pedido que estén sanos y jugando, y ya será decisión nuestra tomarlos o no en cuenta”, señaló, priorizando disponibilidad real por encima de nombres.

FBL-FRIENDLY-BOL-MEX | AIZAR RALDES/GettyImages

El estratega amplió el panorama de bajas y monitoreos, confirmando que el seguimiento es constante. “De momento hoy estamos en enero, falta mucho tiempo aún… tenemos también en el radar a Huescas, al ‘Chino’, a Chávez y chicos operados”, explicó, subrayando la vigilancia diaria.

Aguirre remarcó que existe estructura para acompañar a los futbolistas fuera del país. “Tenemos una persona nuestra que vive en Europa… se mueve a estar con ellos a ver cómo van en su día a día”, comentó, enfatizando cercanía, informes constantes y apoyo emocional a jugadores clave.

Finalmente, el técnico cerró con serenidad y método: evaluar, competir y esperar. Para Aguirre, estos partidos sirven para encontrar respuestas, medir carácter y sostener una base. El resultado suma, pero el objetivo es construir con información, equilibrio y salud, sin apresurar decisiones antes de tiempo.