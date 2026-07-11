El FC Barcelona tiene miedo de perder a una de sus máximas figuras a manos de la poderosa billetera de un equipo de la liga saudí: el Al-Hilal, con la sangre en el ojo tras perder la Saudi Pro League a manos del Al-Nassr, quiere incorporar a Raphinha a como de lugar.

Según informa el Diario Sport, el club árabe está dispuesto a entregarle un cheque en blanco al ex Leeds con tal de sumarlo, lo que podría representar un traspaso y contrato histórico en este mercado de fichajes. En caso de sumarse a ese club, compartiría plantilla con jugadores como Joao Cancelo, Karim Benzema, Bono y Rúben Neves, entre otros.

El brasileño tiene contrato con el Barça hasta mediados de 2028 y es una pieza clave del armado de Hansi Flick, por lo que se espera que no pretenda cambiar de aires en el futuro cercano. Además, es uno de los jugadores que tiene ganas de revertir lo sucedido en las últimas ediciones de la UEFA Champions League para levantar el trofeo tras más de una década de sequía Culé en Europa.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Por razones físicas, tuvo un Mundial 2026 por debajo de la media que puede mostrar: sumó minutos frente a Marruecos, Haití y Noruega. Contra los centroamericanos sufrió una molestia que lo sacó tanto del duelo final de la fase de grupos ante Escocia como de los 16avos de final contra Japón. Regresó recién para la eliminación en octavos frente a los Vikingos.

El nacido en Porto Alegre tuvo una buena temporada más allá de las lesiones: jugó 22 de los 37 partidos posibles de LaLiga, con un aporte de 13 goles y tres asistencias. En la UEFA Champions League jugó siete de 12, con tres tantos y misma cantidad de pases gol. En la Copa del Rey concretó dos apariciones, con una anotación y una asistencia.