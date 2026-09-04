Alan Cervantes asume su culpa por la caída del América en la Leagues Cup

Una vez más, el América se ha quedado corto dentro de una competencia internacional. En este caso, ha sido la Leagues Cup el torneo donde no fueron capaces de dar el golpe final.

Los de la capital del país no pudieron llegar más allá de la ronda de semifinales, misma de la cual fueron eliminados este miércoles a manos de los Rayados de Monterrey. Uno de los señalados por la caída es Alan Cervantes, quien falló el penalti decisivo. El mismo contención mexicano ha dado la cara y se responsabiliza por el tropiezo.

“Soy el único responsable”



Alan Cervantes rompe el silencio tras eliminación del América en Leagues Cuphttps://t.co/8Tlv9dGXNR — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 3, 2026

Es difícil encontrar las palabras correctas para un momento así, pero tampoco quisiera dejar pasar más tiempo. No sería justo para quienes han estado ahí, y porque, aun en los momentos más difíciles, la vida y el fútbol continúan. Soy el principal y único responsable de lo sucedido ayer. Me encuentro profundamente dolido, atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel mental y emocional, sobre todo porque el enorme trabajo, sacrificio y corazón que este equipo ha puesto desde la pretemporada no pudieron verse reflejados de la manera que merecían. Y eso es, quizá, lo que más duele. Alan Cervantes

El jugador afirma que más allá del fallo, lo dio todo en la cancha.

Sé que unas disculpas no pueden cambiar lo sucedido, pero aun así siento la obligación de ofrecerlas y asumir plenamente mi responsabilidad. Lo intenté y entregué todo lo que tenía. Hoy, en medio de tantas preguntas y pocas respuestas, es lo único a lo que puedo aferrarme. Alam Cervantes

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Harry How/GettyImages

Alan cierra agradecido por el apoyo dentro y fuera de la cancha. El jugador afirma que pronto irá por su revancha deportiva.

No será sencillo levantar la mirada ni superar este momento, pero confío en que llegará el día. Mientras tanto, intentaré transformar este dolor en fuerza y ponerla al servicio de esta gran familia, aportando desde el lugar que me corresponda. Mi más profunda gratitud hacia mis compañeros y hacia todo el equipo, que no me han dejado solo en este momento, así como a cada persona que se ha tomado el tiempo de enviarme un mensaje de apoyo. Gracias, de corazón. Alan Cervantes