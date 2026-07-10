Alarmas en Bélgica y el Real Madrid: Courtois, sustituido en cuartos de final del Mundial 2026 ante España

Rudi García tuvo un fuerte dolor de cabeza en el segundo tiempo de la derrota parcial con España por los cuartos de final del Mundial 2026: Thibaut Courtois sufrió una molestia muscular que lo obligó a salir llorando de la cancha.

En su lugar ingresó el guardameta del Manchester United, Senne Lammens, que tuvo una dura tarea de frenar los ataques de la Furia Roja. En la primera que tuvo que responder dejó un rebote largo que Mikel Merino convirtió en gol para consagrarse como héroe otra vez tras sacar las papas del fuego contra Portugal en los octavos de final.

Spain v Belgium -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Si bien no parece ser una lesión ligamentaria u ósea, que podría representar un dolor de cabeza mayor para el Real Madrid, está claro que los problemas musculares nunca son un buen augurio tras una temporada llena de actividad y en la previa de una que será igual o incluso más agitada.

"Como portero, diría que la edad ideal está entre los 29 y los 34. Me perdí un año por lesión y quizá eso pueda alargar un poco mi carrera. Me siento bien, me cuido mucho y soy un portero más completo. La experiencia también ayuda. Ya tengo muchos años en el Real Madrid detrás, con mucha presión y muchos partidos importantes. Y eso también te enseña mucho", había dicho en la previa del partido con Irán, hablando de los plazos de su carrera y las lesiones.

Entre todas las competencias, Courtois jugó 45 partidos en el Real Madrid, todos ellos como titular. Recibió solamente 43 goles, con 17 vallas invictas y 132 paradas. En un tramo de la campaña llegó a registrar 17 partidos sin recibir goles, una marca por demás valiosa. En la UEFA Champions League registró 56 paradas en solo 11 encuentros de la competencia europea.