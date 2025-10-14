Alarmas en el Barcelona: Robert Lewandowski se lesionó a 12 días del Clásico ante el Real Madrid

El FC Barcelona no para de recibir malas noticias en las semanas previas al Clásico frente al Real Madrid, pues Robert Lewandowski regresó lesionado tras su participación con la selección de Polonia durante la reciente ventana FIFA, lo que complica aún más los planes de Hansi Flick de cara a un calendario exigente que se viene.

De hecho, el club azulgrana emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el veterano delantero sufre una rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo, que le apartará de los terrenos por las próximas semanas; mientras que el diario AS indicó que dicho período de baja será de alrededor de un mes, así que el Pichichi de la temporada 2022/2023 no actuaría ante los merengues en el Bernabéu, el 26 de octubre.

Lewandowski se sometió este martes a pruebas médicas que determinaron el alcance exacto de un problema físico que empezó a sentir a la finalización del compromiso clasificatorio para el Mundial del 2026 versus Lituania, mismo en el cual el propio atacante disputó los 90 minutos y anotó un gol. En el computo global del curso con el Barcelona, el ex Borussia Dortmund y Bayern Múnich acumula 431 minutos y cuatro dianas; todas en LaLiga.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión. pic.twitter.com/ffUADsnTzi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2025

¿Qué otros futbolistas del Barcelona no estarían en el Clásico?

La probable baja del ariete polaco contra el Madrid se suma a las ya confirmadas de los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, igual que la del volante Gavi; estos tres por distintos procedimientos quirúrgicos.

A esta lista podrían añadirse Raphinha y Dani Olmo, quienes arrastran molestias musculares y serán duda hasta última hora, aunque el extremo brasileño tiene buenas opciones de recibir el alta para el citado Clásico.

Pese al complicado panorama, en Can Barça han recibido la reincorporación a los entrenamientos de Ferran Torres, Fermín López y Lamine Yamal, que deberían estar disponibles para el próximo compromiso liguero, este sábado frente al Girona.

El Barcelona es segundo en LaLiga, con 19 puntos en ocho jornadas, a dos del líder, el mismo Real Madrid.