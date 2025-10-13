¿Jugará Dani Olmo el Clásico de LaLiga ante el Real Madrid?

A menos de dos semanas para disputarse El Clásico frente al Real Madrid, el FC Barcelona ha confirmado que Dani Olmo padece una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, motivo por el cual pasará a formar parte de una enfermería culé que no para de recibir integrantes en este comienzo de temporada.

El mediapunta catalán, quien regresó al cuadro blaugrana tras abandonar la concentración de la selección española el fin de semana, se sometió a pruebas médicas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, mismas que no arrojaron afectación conectiva en la pierna, aunque el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del mismo futbolista.

Por su parte, el diario Mundo Deportivo señaló que el centrocampista de 27 años estará entre dos y tres semanas de baja, lo que prácticamente le descarta para El Clásico liguero ante el Madrid, a disputarse el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador Dani Olmo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución. pic.twitter.com/Q5IDWyeh4O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 13, 2025

Olmo comenzó a notar molestias en el gemelo durante un entrenamiento con España en Las Rozas el pasado jueves, las cuales se intensificaron al día siguiente. De hecho, los servicios médicos de la RFEF realizaron una primera exploración que ya indicaba una posible lesión muscular, originando que el ex del Leipzig fuera liberado y regresara a Barcelona para someterse a exámenes más detallados.

La baja del internacional español supone un contratiempo importante para el entrenador azulgrana Hansi Flick, que no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes en el último tramo de la cancha, a pesar de no encontrarse en su mejor estado de forma. Aunado a perderse el citado duelo versus los merengues, el máximo goleador de la Euro 2024 no estará en los compromisos frente al Girona y Olympiacos correspondientes a LaLiga y Champions League, respectivamente.

En el mejor de los casos, Dani Olmo podría volver el 2 de noviembre contra el Elche, justo antes del choque europeo versus el Brujas. Eso sí, la posible reaparición de Fermín López este sábado frente al Girona significaría aire fresco para Flick a la hora de alinear a uno de los mediapuntas del primer equipo.

El Barça entrará a la novena jornada liguera en la segunda posición general, dos puntos por debate del líder, el propio Real Madrid.

