Alavés vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

La consagración del Barcelona en LaLiga no significa que el torneo haya terminado. Para nada. De hecho, con dos fechas por disputar, todavía quedan equipos con muchísimo en juego, como el Alavés, que recibirá a los culés por la fecha 36 y sueña con quedarse con los tres puntos para escapar de la zona de descenso.

El equipo de Hansi Flick posiblemente forme con apellidos que no suelen ser titulares, de manera tal que quienes jugaron el Clásico el fin de semana puedan recuperarse y otros futbolistas relegados sumen minutos en el cierre del campeonato.

Pronóstico SI Fútbol

El Barça llega con una superioridad futbolística enorme y un funcionamiento aceitado hasta formando con suplentes. Ganó sus últimos cinco partidos oficiales y recibió apenas dos goles en esa racha. Además, viene de ganarle al Real Madrid en el Clásico y de consagrarse campeón de LaLiga hace apenas tres días. Del otro lado aparece un Alavés urgido por sumar, con 19 jornadas consecutivas recibiendo goles y una defensa que concede espacios con facilidad.

La necesidad del conjunto vasco de quedarse con los puntos probablemente de como resultado un partido abierto en Vitoria. Toni Martínez, a pesar de haber preocupado por alguna que otra molestia muscular, atraviesa un buen momento goleador y puede lastimar, aunque el poder ofensivo culé tendría que inclinar la balanza.

Alavés 1-2 Barcelona

¿A qué hora se juega el Alavés vs Barcelona?

Ciudad : Vitoria-Gasteiz, España

: Vitoria-Gasteiz, España Estadio : Mendizorroza

: Mendizorroza Fecha : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo Hora : 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 21:30 ESP

: 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 21:30 ESP Árbitro: José María Sánchez Martínez

Historial de enfrentamientos directos entre el Alavés y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Alavés : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Barcelona: 5

Último partido entre ambos: 29/11/2025 - Barcelona 3-1 Alavés - Fecha 14, LaLiga

Últimos 5 partidos

Alavés Barcelona Elche 1-1 Alavés 9/5/2026 Barcelona 2-0 Real Madrid 10/5/2026 Alavés 2-4 Athletic Club 2/5/2026 Osasuna 1-2 Barcelona 2/5/2026 Alavés 2-1 Mallorca 25/4/2026 Getafe 0-2 Barcelona 25/4/2026 Real Madrid 2-1 Alavés 21/4/2026 Barcelona 1-0 Celta de Vigo 22/4/2026 Real Sociedad 3-3 Alavés 11/4/2026 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 14/4/2026

¿Cómo ver el Alavés vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Alavés

Quique Sanchez Flores, Alaves | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores afronta una semana que puede marcar un antes y un después en su pelea por permanecer en primera división. Luego del empate contra el Elche, el entrenador reconoció que necesitarán sumar victorias en los próximos tres partidos para escapar de la zona baja. "Tenemos que llegar con opciones hasta el final", manifestó el técnico madrileño.

Mendizorroza presentará un lleno total para recibir al campeón de LaLiga, pero más para acompañar y motivar al plantel babazorro. Será la quinta vez en el campeonato que el estadio agote entradas y el ambiente, justamente, promete impulsar a un Alavés que todavía depende de sí mismo para salvar la categoría. Además, Quique llevó tranquilidad respecto a Toni Martínez y comentó que la molestia sufrida frente al Elche "no parece grave", por lo que esperan contar con él para enfrentar al Barça.

Posible alineación del Alavés contra el Barcelona (5-3-2): Antonio Sivera; Yusi, Víctor Parada, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Ángel Pérez; Denis Suárez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Ibrahim Diabaté, Toni Martínez.

Últimas noticias del Barcelona

Hansi Flick, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Hansi Flick confirmó en conferencia de prensa que renovará su vínculo con el club hasta 2028, con un año opcional incluido. "Estoy muy agradecido al club por permitirme entrenar hasta 2028. En los últimos días me ha quedado claro que estoy en el lugar correcto", expresó el entrenador alemán, quien además volvió a remarcar que el gran objetivo pendiente continúa siendo la Champions League.

El técnico también dejó en evidencia que el campeonato no modificó la ambición del plantel. "El objetivo ahora es llegar a 100 puntos, y para eso tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan y jugar bien", aseguró Flick. Bajo esa línea, descartó utilizar una alineación completamente formada por jugadores de La Masia y defendió la combinación entre juveniles y futbolistas de mayor jerarquía.

Otro de los temas que apareció en la conferencia fue el liderazgo dentro del vestuario. Flick destacó especialmente el rol de Gavi y aseguró que "es el corazón del equipo", aunque también valoró el papel de Pedri, Eric García, Frenkie de Jong, Ronald Araújo y Raphinha. Para el alemán, la comunicación entre los futbolistas resulta fundamental dentro del campo de juego.

Además, dejó varios mensajes individuales. Confirmó que Diego Kochen no sumará minutos en este cierre de campeonato, elogió la evolución futbolística de Alejandro Balde y aseguró que Jules Koundé "lo da todo por el equipo", a pesar de haber quedado afuera del once titular en los últimos encuentros.

Posible alineación del Barcelona contra el Alavés (4-3-3): Joan García; Alejandro Balde, Gerard Martín, Ronald Araújo, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Marc Bernal, Marc Casadó; Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Roony Bardghji.