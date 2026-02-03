Albacete vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones
Se viene otro encuentro de esos que podrían pasar a la historia del futbol mundial y es que el Albacete recibe al Futbol Club Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey con el ánimo a tope, esto luego de ya haber dejado en el camino al Celta de Vigo y el Real Madrid, equipos pertenecientes al máximo circuito del balompié español.
Dicho encuentro tendrá cita este martes 3 de febrero en el Estadio Carlos Belmonte y revivirá viejas hazañas en las que culés y manchegos se veían las caras en LaLiga, situación que pasó por última ocasión el 30 de abril del 2005, hace ya 21 años y en la que el conjunto blaugrana buscará seguir con la hegemonía en estos duelos.
Los dirigidos por Hansi Flick vienen con una carga de partidos importante, siendo el último el disputado contra el Elche en la Jornada 22, mientras que los de Alberto González llegarán después de recibir al Real Zaragoza en la décimo cuarta fecha de LaLiga 2.
¿A qué hora se juega el Albacete vs Barcelona?
- Ciudad: Albacete, España
- Estadio: Carlos Belmonte
- Fecha: martes 3 de febrero
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: José Luis Munuera Montero
- VAR: por confirmar
Historial de enfrentamientos directos entre el Albacete y el Barcelona (últimos cinco partidos)
- Albacete: 0
- Empate: 0
- Barcelona: 5
- Último partido entre ambos: 30/04/2005 - FC Barcelona 2-0 Albacete - LaLiga Jornada 34
Últimos 5 partidos
Albacete
Barcelona
Albacete 2-0 Zaragoza
Elche 1-3 Barcelona
Albacete 1-0 Cádiz
Barcelona 4-1 Copenhague
Albacete 3-2 Real Madrid
Barcelona 3-0 Real Oviedo
Real Sociedad B 0-0 Albacete
Slavia Praga 2-4 Barcelona
Albacete 1-3 Leganés
Real Sociedad 2-1 Barcelona
¿Cómo ver el Albacete vs Barcelona por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
ESPN, ESPN App y fuboTV
México
Izzi, Sky Sports y Sky+
España
TVE La 1, TV3 y RTVE Play
Últimas noticias del Albacete
El conjunto manchego quiere echar al tercer equipo de "Primeras" en esta Copa del Rey y es que cabe recordar que en los dieciseisavos de final derrotó 3-2 en la ronda de penales, para posteriormente enfrentarse al Real Madrid y también eliminarlos con un tres por dos en tiempo regular que pasó a la historia.
Para este partido son baja Higinio Marín por una lesión en el muslo, y Pepe Sánchez que no se encuentra en condiciones para jugar, según confirmó el entrenador Alberto González. El que sí estará a disposición es Jefté Betancor, autor de dos goles contra el Real Madrid, aunque probablemente no juegue de inicio.
Posible alineación del Albacete contra Barcelona (5-3-2) : Diego Marino; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Carlos Neva, Jonathan Gómez; Alejandro Meléndez, Antonio Pacheco, Villar, Víctor Valverde; Agus Medina, Samuel Obeng
Últimas noticias del Barcelona
No es ningún secreto que la carrera de algunos futbolistas del conjunto culé está por terminar y en el caso de Robert Lewandowski esto parece estar más cerca que cualquier cosa, ya que Anna Lewandowska, esposa del futbolista polaco, habló para Onet Plejada y ahí dejó ver que esta es una posibilidad cada vez más latente.
Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí, así que lo exprimiremos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto.Anna Lewandowska
Flick tendrá que buscar un sustituto para Raphinha, quien causa baja por una sobrecarga. Tampoco estarán por lesión Pedri, Gavi ni Andres Christensen.
Posible alineación del Barcelona contra Albacete (4-3-3) : Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres.
Pronóstico SI Fútbol
En estos cuartos de final hay un franco favorito y aunque realmente las proezas pueden suceder, todo apunta a que el Barcelona se llevará el encuentro por más de dos goles, sin embargo, los Quesos no querrán irse con las manos vacías frente a su gente que asistirá al Carlos Belmonte.
Albacete 1-3 Barcelona
