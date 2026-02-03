Albacete vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

Se viene otro encuentro de esos que podrían pasar a la historia del futbol mundial y es que el Albacete recibe al Futbol Club Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey con el ánimo a tope, esto luego de ya haber dejado en el camino al Celta de Vigo y el Real Madrid, equipos pertenecientes al máximo circuito del balompié español.

Dicho encuentro tendrá cita este martes 3 de febrero en el Estadio Carlos Belmonte y revivirá viejas hazañas en las que culés y manchegos se veían las caras en LaLiga, situación que pasó por última ocasión el 30 de abril del 2005, hace ya 21 años y en la que el conjunto blaugrana buscará seguir con la hegemonía en estos duelos.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen con una carga de partidos importante, siendo el último el disputado contra el Elche en la Jornada 22, mientras que los de Alberto González llegarán después de recibir al Real Zaragoza en la décimo cuarta fecha de LaLiga 2.

¿A qué hora se juega el Albacete vs Barcelona?

Ciudad : Albacete, España

: Albacete, España Estadio : Carlos Belmonte

: Carlos Belmonte Fecha : martes 3 de febrero

: martes 3 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : José Luis Munuera Montero

: José Luis Munuera Montero VAR: por confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Albacete y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Albacete : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Barcelona: 5

Último partido entre ambos: 30/04/2005 - FC Barcelona 2-0 Albacete - LaLiga Jornada 34

Últimos 5 partidos

Albacete Barcelona Albacete 2-0 Zaragoza

31/1/2026 Elche 1-3 Barcelona

31/1/2026 Albacete 1-0 Cádiz

18/01/2026 Barcelona 4-1 Copenhague

28/01/2026 Albacete 3-2 Real Madrid

14/01/2026 Barcelona 3-0 Real Oviedo

25/01/2026 Real Sociedad B 0-0 Albacete

10/01/2026 Slavia Praga 2-4 Barcelona

21/01/2026 Albacete 1-3 Leganés

04/01/2026 Real Sociedad 2-1 Barcelona

18/01/2026

¿Cómo ver el Albacete vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN, ESPN App y fuboTV México Izzi, Sky Sports y Sky+ España TVE La 1, TV3 y RTVE Play

Últimas noticias del Albacete

El conjunto manchego quiere echar al tercer equipo de "Primeras" en esta Copa del Rey y es que cabe recordar que en los dieciseisavos de final derrotó 3-2 en la ronda de penales, para posteriormente enfrentarse al Real Madrid y también eliminarlos con un tres por dos en tiempo regular que pasó a la historia.

Para este partido son baja Higinio Marín por una lesión en el muslo, y Pepe Sánchez que no se encuentra en condiciones para jugar, según confirmó el entrenador Alberto González. El que sí estará a disposición es Jefté Betancor, autor de dos goles contra el Real Madrid, aunque probablemente no juegue de inicio.

FC Andorra v Albacete Balonpie - La Liga Hypermotion | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Albacete contra Barcelona (5-3-2) : Diego Marino; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Carlos Neva, Jonathan Gómez; Alejandro Meléndez, Antonio Pacheco, Villar, Víctor Valverde; Agus Medina, Samuel Obeng

Últimas noticias del Barcelona

No es ningún secreto que la carrera de algunos futbolistas del conjunto culé está por terminar y en el caso de Robert Lewandowski esto parece estar más cerca que cualquier cosa, ya que Anna Lewandowska, esposa del futbolista polaco, habló para Onet Plejada y ahí dejó ver que esta es una posibilidad cada vez más latente.

Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí, así que lo exprimiremos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto. Anna Lewandowska

Flick tendrá que buscar un sustituto para Raphinha, quien causa baja por una sobrecarga. Tampoco estarán por lesión Pedri, Gavi ni Andres Christensen.

Posible alineación del Barcelona contra Albacete (4-3-3) : Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferran Torres.

Pronóstico SI Fútbol

En estos cuartos de final hay un franco favorito y aunque realmente las proezas pueden suceder, todo apunta a que el Barcelona se llevará el encuentro por más de dos goles, sin embargo, los Quesos no querrán irse con las manos vacías frente a su gente que asistirá al Carlos Belmonte.

Albacete 1-3 Barcelona

