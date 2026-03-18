Alejandro Zendejas está muy cerca de perderse el Mundial 2026

El parón FIFA del mes de marzo será un parámetro para la mayoría de las selecciones en el planeta. El mismo representa la última convocatoria para cada nación antes de que tener presentar su lista final de seleccionados que disputarán el torneo más relevante en el mundo del fútbol, el Mundial

Salvo que el motivo sea una lesión, se entiende que aquellos que no sean llamados por su nación este mes de marzo, están muy lejos de llegar al Mundial. Uno de los nombres en dicho escenario es el de Alejandro Zendejas, pues la estrella del América ha pasado de noche para Mauricio Pochettino.

🇺🇸❌ BORRADO. Estados Unidos emitió su convocatoria de 27 jugadores para la Fecha FIFA de marzo y Alejandro Zendejas NO está en ella.



Con esto, es prácticamente un hecho su ausencia para el Mundial.



Pochettino no le considera desde septiembre de 2025 y antes de eso, solo en… pic.twitter.com/pXS4FMhwE0 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 17, 2026

Al igual que México, la selección de Estados Unidos se medirá en un par de días a sus similares de Bélgica y Portugal. El técnico argentino, Pochettino, anunció su lista de convocados con 27 nombres, dentro de los cuales no figura el de Alejandro Zendejas, un golpe casi que fatal para el sueño mundialista del extremo.

Desde que Pochettino es técnico del cuadro estadounidense, Alejandro ha recibido escasas oportunidades. Cierto es que el jugador no es muy del gusto del entrenador, al menos no al nivel de otros nombres de peso.

America v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Ciertamente y a la par del equipo, Zendejas no vive su mejor momento con el América. Pese a ello, sigue siendo el hombre más determinante del club.

Con todo y lo anterior, Mauricio se ha decantado por una base de ofensores diferentes. Todos sus delanteros que fueron convocados para el par de cruces antes las naciones europeas, hoy militan dentro de diferentes ligas de Europa.

Recordar que en su momento, siendo claros durante la gestión de Gerardo Martino, Alejandro rechazó representar a México. Esto antes de la Copa del Mundo de 2022. Ahora, la mesa está servida para queel jugador también se pierde la edición de 2026.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS