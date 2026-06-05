Alemania perdería a una de sus estrellas para la Copa del Mundo

La selección de Alemania ha recibido una noticia que podría modificar de forma radical sus planes rumbo a la Copa del Mundo. Lennart Karl, una de las grandes sorpresas en la convocatoria de Julian Nagelsmann, sufrió una lesión durante el entrenamiento de este viernes y su presencia en el torneo de la FIFA está sobre la cuerda floja.

El propio Nagelsmann fue quien confirmó el hecho al término de la práctica, revelando que el joven tuvo que abandonar la concentración para ser trasladado a un hospital en la ciudad de Chicago.

Nagelsmann reconoció que el panorama no es el más alentador y que el cerpo técnico deberá esperar los estudios médicos para determinar si la joya del Bayern Múnich podrá formar parte del Mundial o si será necesario convocar a un reemplazo.

🚨 BREAKING: Lennart Karl suffered an injury in training today, announces Julian Nagelsmann.



“It doesn't look good. He went to the hospital and will have scans. We have to wait for the diagnosis and see if he can play at the World Cup or if we have to call up a replacement”,… pic.twitter.com/cdKImWY0zT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

La noticia golpea especialmente porque el extremo del Bayern Múnich se había convertido en la gran revelación de la lista final. Con apenas 18 años, Karl logró abrirse paso entre nombres de mucho más peso gracias a su notable crecimiento durante la última temporada, en la cual, pese a ser su primera como profesional, dio cátedra de puro talento.

Incluso dentro del entorno de la selección existía la sensación de que el juvenil no viajaría únicamente para sumar experiencia bajo un rol secundario.

Por lo mostrado en los llamados previo, así como en los amistosos de este mes de mayo, se entiende que Nagelsmann veía a Karl como un potencial titular en la competición. Este hecho podría implicar un golpe mucho más duro para todos.

Germany Training Session And Press Conference | Alexander Hassenstein/GettyImages

Hoy, el panorama es distinto. A solo una semana del inicio de la competición, Alemania deberá esperar el diagnóstico definitivo antes de tomar una decisión. La duda domina el ambiente, ya que perder a una de las piezas emergentes del proyecto significaría un duro golpe tanto para el grupo como para el propio futbolista.