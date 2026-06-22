Alemania pierde a uno de sus titulares para lo que queda de Mundial 2026

Nico Schlotterbeck quedó descartado para lo que resta de la Copa del Mundo 2026 luego de confirmarse una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, lesión que sufrió durante el triunfo por 2-1 de la selección de Alemania frente a Costa de Marfil.

Los estudios realizados en la concentración del combinado dirigido por Julian Nagelsmann y una segunda evaluación médica terminaron por confirmar el peor escenario para el defensor del Borussia Dortmund y estará marginado de la actividad deportiva durante aproximadamente ocho semanas.

WM-Aus für Nico Schlotterbeck! 💔😓 Der DFB-Verteidiger hat sich nach exklusiven Sky Sport Infos gegen die Elfenbeinküste das Innenband im Sprunggelenk gerissen. Das ergab der MRT-Scan am Sonntag.#SkySport #Schlotterbeck #DFBTeam pic.twitter.com/PFZ7PRfoL8 — Sky Sport (@SkySportDE) June 22, 2026

Una lesión que encendió las alarmas

Schlotterbeck apenas pudo disputar 13 minutos del encuentro antes de torcerse el tobillo en una acción fortuita. A pesar del fuerte dolor, intentó seguir en cancha y logró completar la primera mitad, aunque la evidente inflamación en la articulación hizo imposible su continuidad tras el descanso.

Más allá del golpe deportivo, la lesión llega en un momento clave para el futuro del central de 26 años. En las últimas semanas su nombre fue vinculado con el Real Madrid, que analiza incorporar otro defensor para reforzar el plantel por pedido de José Mourinho.

Si bien Schlotterbeck renovó recientemente su contrato con el Dortmund, el acuerdo contempla una cláusula especial que permitiría su salida a determinados clubes de élite por una cifra cercana a los 50 millones de euros y que tendría vigencia hasta mediados de julio.

2026 World Cup - Germany - Ivory Coast | picture alliance/GettyImages

Aún así, aunque la recuperación estimada de dos meses evita que el futbolista se pierda el inicio de la próxima temporada 2026/27, abre interrogantes sobre cómo condicionará este contratiempo el mercado de pases. Además, no es la primera lesión importante en su carrera, ya que en abril del año pasado había sufrido una rotura de menisco.

Por ahora, Alemania deberá reorganizar su defensa y los clubes interesados esperarán a conocer cómo evoluciona físicamente uno de los zagueros más cotizados del fútbol europeo en su rehabilitación.

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