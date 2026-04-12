Según el medio italiano La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni está cada vez más cera del entorno del FC Barcelona y aseguran que el central ve con buenos ojos la posibilidad de dar el salto internacional a LaLiga y vestir la camiseta azulgrana.

🚨 En Italia ya ven a Bastoni en el Barça



💼 Dan por seguro que el Barça alcanzará la regla del 1-1 y podrá hacer frente al fichaje de un jugador que quiere vestirse de azulgrana



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Una negociación en pausa estratégica

Por el momento, cualquiere avance concreto entre clubes quedó en stand-by. El Inter no quiere alterar la organización interna del equipo en pleno tramo final de la temporada, siendo líder de la Serie A con siete puntos por encima del Nápoles y con el Scudetto al alcance de la mano; la prioridad absoluta es asegurar el título y recién después retomar las conversaciones formales entre las partes involucradas por el pase del jugador.

Si bien el principal obstáculo para el Barcelona es económico, dado que el conjunto italiano tasó a Bastoni en una cifra cercana a los 70 millones de euros y excede el monto que la dirigencia blaugrana está dispuesto a pagar, en el Inter no están abiertos a negociar por una cifra menor y se mantienen firmes en esa valoración. Aún así, el deseo del futbolista por llegar al club podría jugar un rol importante para acercar posiciones en una eventual negociación.

Alessandro Bastoni of Fc Internazionale gestures during the | Marco Canoniero/GettyImages

Desde la institución culé son omptimistas y confián en alcanzar la regla del 1-1 del fair play financiero de LaLiga -norma que habilita a los clubes que cumplen con su límite salarial a invertir en fichajes y sueldos el mismo monto que ingresan o liberan-, en el próximo mercado, lo que les permitiría operar con mayor margen. Asimismo, cabe mencionar que el jugador aún tiene contrato vigente hasta junio de 2028 con el conjunto nerazzurri.

En italia ya dan por hecho que la operación terminará por llevarse a cabo y aseguran que el entendimiento con el entorno del jugador es avanzado, tan solo restan detalles para que los acuerdos se reactiven.