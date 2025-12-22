Alexander Isak estará fuera por varios meses tras pasar por el quirófano

El Liverpool no ha tenido el arranque esperado en la temporada 2025/2026. Los Reds, actuales campeones del futbol inglés, se ubican en la quinta posición de la Premier League y en el noveno lugar de la Champions League. A este panorama se suma una mala noticia: el equipo dirigido por Arne Slot perderá a uno de sus jugadores clave, Alexander Isak, quien se lesionó tras marcar gol ante el Tottenham Hotspur el pasado fin de semana.

El delantero sueco de 26 años, por quien el Liverpool desembolsó 145 millones de euros, fue operado este lunes 22 de diciembre y se confirmó que estará fuera de las canchas durante varios meses. Alexander Isak fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir una lesión en el tobillo que incluyó una fractura de peroné.

🚨 Liverpool confirm Alexander Isak is set to be out for several months after he underwent surgery today.



Isak suffered a fracture and underwent surgery on Monday on an ankle injury that included a fibula fracture. pic.twitter.com/Y7lNli0N06 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

El rendimiento de Alexander Isak en Anfield ha quedado por debajo de las expectativas, especialmente si se considera la elevada inversión que realizó el Liverpool para ficharlo. El delantero sueco forzó su salida del Newcastle United en el pasado mercado de verano y se convirtió en una contratación histórica para el club de Merseyside.

Sin embargo, el atacante nacido en Solna apenas ha logrado marcar dos goles en diez partidos disputados en la Premier League durante la presente campaña.

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Por ahora, se desconoce si la directiva del Liverpool acudirá al mercado invernal para fichar a otro delantero que cubra la baja de Alexander Isak, o si afrontará el resto de la temporada con los elementos disponibles en la plantilla. El equipo dirigido por Arne Slot únicamente cuenta con otro ‘nueve’ nominal, Hugo Ekitiké, quien también arribó en verano y ha presentado mejores registros que el sueco: ocho goles y una asistencia en 16 partidos de la Premier League.