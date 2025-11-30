Alexander Isak rompe la sequía y habla tras su primer gol con el Liverpool en la Premier League

Alexander Isak llegó al Liverpool en el mercado de verano como el fichaje estrella para la temporada 2025/26. Tras brillar con el Newcastle United, los Reds se empeñaron en su contratación y desembolsaron cerca de 145 millones de euros para hacerse con sus servicios. Sin embargo, su arranque en la Premier League dejó mucho que desear: entre lesiones y un bajo rendimiento, el delantero sueco no había logrado encontrar el arco.

Este domingo 30 de noviembre, Isak rompió su sequía goleadora con el Liverpool al marcar en la victoria 0-2 frente al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres. Después de seis partidos y 381 minutos disputados, el delantero sueco por fin se reencontró con el gol y contribuyó al importante triunfo de los Reds, que lograron poner fin a una preocupante racha de tres derrotas consecutivas entre Premier League y Champions League.

West Ham United v Liverpool - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

Al término del encuentro, Isak habló con la prensa y compartió su perspectiva sobre el complicado momento que atraviesa el Liverpool en esta etapa de la temporada. El vigente campeón del futbol inglés ocupa actualmente el octavo puesto de la tabla, con 21 puntos en 13 jornadas disputadas.

Es un momento difícil y tenemos que trabajar duro, siempre (…) Una victoria no significa que ya estemos de vuelta. Debemos seguir trabajando duro y mejorar, lo sabemos Alexander Isak

En cuanto al fin de su sequía goleadora, el exdelantero de la Real Sociedad y del Newcastle United señaló que continúa trabajando para recuperar su mejor nivel futbolístico, aunque se mostró satisfecho por haber marcado finalmente en la Premier League con los Reds.

Soy consciente de que ha tardado mucho en llegar (el gol) y he estado intentando volver a mi mejor forma. Aún estoy en ese camino, pero estoy feliz de haber conseguido ese gol (...) Tenemos que aprovechar esta victoria de buena manera, pero también ser humildes Alexander Isak

El Liverpool volverá a la acción el miércoles 3 de diciembre cuando reciba al Sunderland en Anfield en duelo de la jornada 14 de la Premier League.