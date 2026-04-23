Alexia Putellas le arrebató un importante récord a Leo Messi en el FC Barcelona

El FC Barcelona Femení se consagró campeón de LaLiga con Alexia Putellas como bandera. La catalana, que supo ganar balones de oro y múltiples reconocimientos, superó a Leo Messi como atleta con más campeonatos con la camiseta del club Culé, llegando a la monstruosa cifra de 36 consagraciones con tan solo 32 años, contando con margen para seguir ampliando su vitrina personal.

A pesar de los rumores de una salida rumbo al fútbol inglés, Alexia se encargó de cortar de cuajo con esas especulaciones y darle tranquilidad a la afición: "Los culés pueden estar tranquilos. Yo siempre lo doy todo en todos los partidos y estoy centrada en seguir haciéndolo", señaló en diálogo con El Món a RAC1.

𝟯𝟲 títols amb el Barça. pic.twitter.com/o2wweR8HnI — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 23, 2026

Contando la de la temporada 2025/26, Alexia alcanzó las 10 ligas como futbolista del FC Barcelona, a lo que se suman tres UEFA Champions League que le dan lujo a una vitrina envidiable para cualquier futbolista. Además, ganó seis veces la Supercopa Española y nueve veces la Copa de la Reina. Si bien no cuenta para la estadística que nos trae a este artículo, cabe destacar que fue campeona del mundo con España en 2023.

Alexia tiene la posibilidad de sumar una cuarta corona continental, ya que su equipo está en semifinales de la UEFA Champions League de esta temporada y tendrá que verse las caras contra el poderoso Bayern Múnich. En una eventual final se vería las caras en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega, contra el ganador de la llave entre Arsenal y Olympique Lyon.

Leo Messi marcó un antes y un después en la historia del FC Barcelona con 35 consagraciones, que incluyen cuatro UEFA Champions League y 10 ediciones de LaLiga, con ocho balones de oro y la copa del mundo conseguida en Qatar 2022 como la frutilla del postre de una carrera brutal.

Campeonato Leo Messi Alexia Putellas LaLiga 10 10 Copa del Rey/Reina 7 9 Supercopa Española 7 6 UEFA Champions League 4 3 Mundial de Clubes 3 - Supercopa de Europa 3 -