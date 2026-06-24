Alexis Vega habla sobre el posible homenaje a Guillermo Ochoa
La selección mexicana cierra la fase de grupos en contra de Chequia. Para muchos el duelo no tiene mucha valía debido a que México llega clasificado y en calidad de líder para la siguiente ronda.
Siendo el caso, el escenario antes mencionado abre la puerta a un posible homenaje para Guillermo Ochoa. El mismo no ha sido confirmado por Javier Aguirre, aunque en caso de que se dé, tal sería bien recibido por el plantel, así lo asegura Alexis Vega.
¿A quién no le gustaría ver jugar a Memo Ochoa? Yo creo que es una leyenda, pero es una decisión que el ‘Vasco’ va a tomar mañana. No sé si vaya a iniciar o no, todavía no sabemos cómo va a parar el equipo. Pero yo creo que todos están preparados para una oportunidad y, si le toca a Memo, yo creo que lo va a hacer de la mejor manera.Alexis Vega
Sobre su rol secundario con México, Vega afirma que tanto a él como a todo el plantel le gustaría tener más minutos. Sin embargo, esto no genera ningún tipo de enemistad interna.
Obviamente a todos nos gustaría jugar. Por ahí faltan 4 compañeros para poder ser todos, que tengamos aunque sea unos minutos. Yo creo que todos los que estamos acá somos muy importantes, tratamos de aportar desde donde nos toque y, bueno, yo creo que eso es lo más importante, lo que ha generado esta familia: apoyar a los que están jugando.Alexis Vega
Sobre el posible rival de México en la siguiente ronda, Alexis concluye que no es el tiempo de pensar en ello.
Ahorita queremos ganar el día de mañana, yo creo que es lo más importante. Después ya, el que te toque, yo creo que tenemos que afrontarlo de la mejor manera.Alexis Vega
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.