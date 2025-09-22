Alexis Vega manda un mensaje a la afición de Chivas luego de la caída del Rebaño ante Toluca

Toluca no tuvo piedad de las Chivas esta jornada de la Liga MX. El campeón de México firmó un 0-3 en su favor donde el gran protagonista fue Alexis Vega. El mexicano firmó un gol, una asistencia y provocó una tarjeta roja. A pesar de su rol de estelar, el delantero todo el tiempo mostró respeto por el que fue su club hace poco tiempo.

"SOY EL MÁS FELIZ CUANDO VENGO A JUGAR ACÁ" 🔥 Alexis Vega reveló que jamás se tomará nada personal, al contrario, está muy agradecido con toda la afición del Guadalajara y que jamás les faltará al respeto.

"Esto es un espectáculo, la gente viene a eso"

Yo sabía desde un principio y siempre ya cuando vengo para acá vengo preparado mentalmente que sé que que la gente por ahí va a jugar su papel. Obviamente eso me motiva a mí muchísimo, venir y que la gente pues me ponga mucha atención que me preste un poquito su tiempo. Es algo que valoro muchísimo y trato de siempre hacer las cosas bien. Alexis Vega

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El jugador afirma que siente comodidad de jugar en el Estadio Akron, mismo que fue su hogar por años.

Siempre lo he dicho, soy el más feliz cuando vengo a jugar acá al Akron, es un estadio que me encanta mucho, que tiene una una afición increíble que apoya en todo momento. También ahí trato como de prender un poquito a la gente porque sabemos que es un espectáculo para ellos. Les tengo mucho respeto, jamás me he burlado de ellos, ni he hablado mal de ellos. Yo creo que siempre agradecido con todo lo que viví aquí y bueno, desearles lo mejor en esta torneo. Alexis Vega

Cerró afirmando que su paso por Chivas no fue el deseado, sin embargo, ha aprendido de sus errores y corregido los mismos.