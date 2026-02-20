Alexis Vega se acerca a su regreso y apunta a la Jornada 8

Alexis Vega está cada vez más cerca de volver a las canchas. El atacante mexicano avanza en la etapa final de su recuperación y su regreso comienza a tomar forma dentro de la planeación deportiva del club.

El futbolista no tiene minutos desde diciembre del año pasado. Su ausencia ha sido prolongada y significativa, tanto en lo futbolístico como en lo anímico para el equipo, que ha tenido que reconfigurar su ofensiva sin uno de sus elementos más desequilibrantes.

¡SE ACERCA EL REGRESO DE VEGA! 🚨🔥



En la edición de hoy de #Infiltrados se analizó a detalle la situación actual de Alexis Vega y su posible regreso a las canchas. 👹



🎙️ @Carlos_Ponz @betobernard pic.twitter.com/hMEd3lBmTB — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 20, 2026

La última vez que Vega vio acción fue en la final de Toluca ante Tigres. Aquella noche marcó el cierre de su participación antes de iniciar el proceso de rehabilitación que lo mantuvo fuera durante las primeras semanas del nuevo torneo.

Desde entonces, el delantero ha trabajado en silencio para recuperar ritmo y condición física. El cuerpo médico ha sido cuidadoso en cada fase del proceso, priorizando una reincorporación segura para evitar recaídas o molestias musculares.

Aunque su evolución ha sido positiva, no se espera su retorno ante Necaxa este fin de semana. El cuerpo técnico considera que todavía no es momento de arriesgarlo en un compromiso oficial, especialmente cuando el calendario ofrece una alternativa más estratégica.

La planificación contempla que pueda reaparecer en la Jornada 8, cuando el equipo enfrente a Chivas. Ese partido aparece marcado en rojo como el escenario ideal para que Vega vuelva a sumar minutos en competencia.

Toluca v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El duelo ante el conjunto rojiblanco no solo representa una prueba deportiva exigente, sino también un componente emocional adicional. Para el atacante, significaría retomar actividad en un encuentro de alto perfil.

En lo colectivo, su regreso ampliaría las variantes ofensivas. Vega aporta desequilibrio en el uno contra uno, movilidad entre líneas y capacidad para generar opciones desde media distancia, cualidades que el equipo ha extrañado en ciertos momentos del torneo.

El cuerpo técnico evalúa que llegue con la carga física adecuada y con minutos progresivos. La intención es que su reincorporación sea paulatina, comenzando posiblemente desde el banquillo antes de aspirar a la titularidad.