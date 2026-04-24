La posible alineación titular del América para enfrentar al Atlas

El América cierra la fase regular del Clausura 2026 frente al Atlas, un equipo que quiere ganarse su sitio en la Liguilla por el título, pero que si no saca una victoria en el Estadio Banorte Azteca, este sábado 25 de abril, podría quedar eliminado siempre y cuando Tigres, Tijuana y León ganen sus respectivos compromisos.



Los de Coapa todavía pueden aspirar al quinto lugar de la clasificación siempre y cuando Toluca sufra su tercer tropiezo consecutivo, ya que hasta con el empate podría mantenerse en su sitio, a menos que los azulcremas vapuleen a los Rojinegros por seis o más tantos.



Luego de las importantes victorias sobre los Diablos Rojos y La Fiera, pareciera que el técnico brasileño André Jardine halló muchas respuestas para mejorar su parado táctico, por el que podría seguir apostando, pero pensando también en las posibilidades de contar con todo su arsenal para los cuartos de final.



Aquí está la posible alineación del América para enfrentar al Atlas:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL AMÉRICA

Brian Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Portero: Rodolfo Cota – El sinaloense se portó a la altura en el Bajío y le dificultó todo a su exequipo teniendo buenas intervenciones que evitaron la caída del Ave.

Defensa: Sebastián Cáceres – Con la ‘regla de menores’ cumplida, Miguel Vázquez podría volver al banquillo para regresarle el honor al uruguayo en un partido que es de suma importancia.

Defensa: Ramón Juárez – Otro que parece se mantendrá fijo en lo que resta del campeonato, gracias a su buen juego aéreo y disposición. El juego aéreo de los Zorros es muy bueno y deberá estar en comunicación con el charrúa.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – Afortunadamente para el técnico, el colombiano no sufrió una lesión de gravedad y se mantuvo como el engrane del flanco izquierdo, donde ha sido inamovible.

Lateral derecho: Israel Reyes – Kevin Álvarez quedó totalmente relegado porque su compañero ha mostrado mejores cosas cuando está en dicho rol, siendo peligroso cuando se perfila a la ofensiva.

Pivote: Jonathan Dos Santos – Aun cuando se vuelve a rumorar que está cerca del retiro, el dos veces mundialista sigue demostrando que tiene gasolina para más tiempo siendo clave en el mediocampo.

Pivote: Érick Sánchez – Tal como lo aplicó frente a los Panzas Verdes, El Chiquito podría estar en lugar de Rodrigo Dourado para evitar que el brasileño reciba su quinta amarilla y se pierda el inicio de la Liguilla. Sumado a ello, el mediocampista marcó un golazo la fecha pasada, demostrando que tiene muy buena pegada.

Mediocentro: Raphael Veiga – El brasileño sigue sin demostrar esa calidad que tanto se ha presumido que tenía cuando militaba en su país. No obstante, André Jardine le tiene plena confianza a su compatriota.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez – Vaya que le funcionó al timonel el hecho de colocar al Rayito desde el principio, algo que se le había criticado mucho porque no se entendía verlo en el banquillo. El uruguayo madrugó a La Fiera y de ahí se encamino la victoria americanista.

Extremo derecho: Isaías Violante – El ex del Toluca está siendo importante en la parte final de la fase regular, generando cierto peligro cuando se mete al área. Lleva dos buenos partidos y podría sumar un tercero.

Delantero: Alejandro Zendejas – Tal como lo ha hecho en los últimos dos juegos, el estratega jugaría sin un ‘9’ nominal para confundir a sus rivales. Al estadounidense le tocaría ser el más adelantado.

Érick Sánchez | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-2-3-1)



Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Érick Sánchez, Raphael Veiga

Delanteros: Brian Rodríguez, Alex Zendejas, Isaías Violante

LA POSIBLE ALINEACIÓN TITULAR DEL ATLAS (4-1-4-1)

Aldo Rocha | Simon Barber/GettyImages

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Jorge Rodríguez, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Adrián Mora

Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Víctor Ríos, Sergio Hernández, Diego González

Delantero: Eduardo Aguirre

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