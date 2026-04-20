La posible alineación titular del América para enfrentar a León

Este martes 21 de abril, las Águilas del América salen de visita para la penúltima jornada de la Liga MX. León, que los iguala en puntos con 22, será el anfitrión de los azulcremas, que buscarán a toda costa llevarse los tres puntos del Estadio Nou Camp para mantener sus ilusiones de adentrarse en la Liguilla del Clausura 2026.



Pese a haberse enfrentado al Toluca, que solamente había perdido un partido en el semestre y que dominó gran parte del primer tiempo, los de Coapa se alzaron con la victoria 2-1 en el Estadio Azteca Banorte a través de un doblete del uruguayo Brian Rodríguez, aun cuando la visita se acercó tras un autogol de Miguel Vázquez.



Por otro lado, los Panzas Verdes, que comenzaron a enderezar el barco bajo la gestión del técnico argentino Javier Gandolfi, doblegaron 3-1 a Bravos de Juárez con doblete del panameño Ismael Díaz y una anotación del colombiano Daniel Arcila.



Aquí están las posibles alineaciones de ambos equipos:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL AMÉRICA

Brian Rodríguez | Agustin Cuevas/GettyImages

Portero: Rodolfo Cota – El sinaloense tuvo buenas intervenciones la jornada pasada evitando que los choriceros pegaran primero en el marcador. Y aunque tuvo un error en el autogol, ha sido importante para las aspiraciones del club.

Defensa: Ramón Juárez – Tras el autogol cometido por Miguel Vázquez, el canterano entró de cambio en el complemento y esta vez podría ser titular.

Defensa: Sebastián Cáceres – En la jornada pasada, el técnico brasileño André Jardine cambió su parado táctico para implementar una línea de tres y como alineación que gana, alineación que repite, podría apostar por el mismo planteamiento con el uruguayo liderando la parte baja.

Defensa: Israel Reyes – El seleccionado nacional sigue demostrando por qué es uno de los mejores zagueros del fútbol mexicano. Sabe muy bien cómo hacer su primer papel, pero en cuanto al ataque tampoco queda a deber.

Pivote: Jonathan Dos Santos – Sin saber si será el último semestre que veremos al dos veces mundialista con el Ave, está claro que fue parte vital para obtener la victoria contra los choriceros gracias a su buen recorrido.

Pivote: Rodrigo Dourado – Con la presencia de Dos Santos, el brasileño estuvo más suelto y con mayor libertad, teniendo así un mejor accionar. Sigue siendo el refuerzo más rescatable de los llegados este semestre.

Interior izquierdo: Thiago Espinosa – Posiblemente el uruguayo sea elegido para aparecer en el once debido a la lesión que sufrió el colombiano Cristian Borja, al cual deberán cuidar para tenerlo listo en la posible Liguilla.

Interior derecho: Alejandro Zendejas – También tuvo un papel destacado en el encuentro, aunque lo del estadounidense es más seguido, ya que genera mucho peligro al atacar por los costados.

Extremo izquierdo: Isaías Violante – Al canterano escarlata se le dio chance de mostrarse ante su exclub y aportó una asistencia en el primer tanto.

Extremo derecho: Brian Rodríguez – El hombre que evitó que los emplumados quedaran rezagados en la tabla, ya que dio un increíble juego con dos disparos potentes que dejaron sin oportunidad al cancerbero choricero.

Delantero: Raphael Veiga – El loco experimento de Jardine funcionó, ya que jugó sin un ‘9’ nominal, colocando al brasileño como el más adelantado y aunque su juego fue paupérrimo, la táctica le salió al brasileño.

Rodolfo Cota | Agustin Cuevas/GettyImages

Así se vería la posible alineación de América (3-4-3)



Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes

Mediocampistas: Thiago Espinosa, Jona Dos Santos, Rodrigo Dourado, Alex Zendejas

Delanteros: Isaías Violante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE LEÓN (4-1-4-1)

Ismael Díaz celebra con sus compañeros uno de sus goles | Jam Media/GettyImages

Portero: Óscar García

Defensas: Salvador Reyes, Stiven Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno

Mediocampistas: Iván Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán

Delanteros: Ismael Díaz, Miguel Rodríguez, Diber Cambindo

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