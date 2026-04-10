La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentarse al Sevilla

El Atlético de Madrid está con la moral por los cielos tras vencer al FC Barcelona en la ida de cuartos de la UEFA Champions League y buscará cumplir en su partido de LaLiga contra un Sevilla que está complicado en la pelea por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Este es el once que podría sacar Simeone para conseguir los tres puntos en el Sánchez Pizjuán.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Sevilla

POR: Jan Oblak – El muro esloveno empezaría a sumar minutos en este partido, dándole descanso a un Juan Musso que estuvo a la altura de las circunstancias ante la baja por lesión del histórico guardameta.

LD: Nahuel Molina - Profundidad constante. Viene de firmar un golazo en el derbi y llega, justamente, con esa motivación en los pies. Cuando se suelta, transforma cada avance en peligro y le da otra velocidad al costado derecho.

DFC: Robin Le Normand – Jerarquía defensiva. Fue creciendo con el correr de la temporada, ganando aplomo y firmeza partido a partido. Sostiene la última línea.

DFC: Marc Pubill – Recuperado y listo, saltó a la cancha en el primer tiempo del duelo con el FCB ante la lesión de Hancko. Diego Simeone suma una pieza importante con su vuelta porque es un jugador que puede desempeñarse como lateral o central sin inconvenientes. Se muestra firme en los duelos y tiene buena lectura para cerrar espacios cuando se lo necesita.

LI: Matteo Ruggeri – Constancia con recompensa. Le da estabilidad al sector izquierdo y tiene facilidad para detener a los carrileros porque sabe como perfilarse para reducir riesgos. Su recorrido es inagotable, va y viene durante todo el partido.

VD: Giuliano Simeone – Intensidad total. Vive su mejor momento con el Colchonero y se ganó ese lugar a base de constancia y disciplina. Trabaja la banda como pocos y viene de marcar el pasado fin de semana con un gran desmarque y definición.

MC: Marcos Llorente – Energía permanente. Se mueve por todo el campo, aporta recorrido y pisa el área desde segunda línea. Tuvo una carga de minutos controlada con España y también descansó el sábado, por lo que llega recargado para sostener el ritmo durante todo el partido.

MC: Koke – Orden y experiencia. Cuando el Atlético logra imponer condiciones en el partido, suele ser a partir de su influencia. Marca los tiempos y, junto a Llorente, forma una dupla de primer nivel en la mitad de la cancha.

VI: Ademola Lookman – Verticalidad constante. Fue una de las grandes apuestas colchoneras y responde con rendimiento. Es especialista en atacar espacios y no necesita mucho para cambiar un partido. Registra un gol y una asistencia en tres partidos de esta Champions.

DC: Antoine Griezmann – Conector ofensivo. Es la referencia del equipo y, de hecho, generó las situaciones más claras el sábado, aunque le faltó precisión en la definición. Su experiencia pesa y su nivel lo respalda, con dos goles y tres asistencias en esta Champions.

DC: Julián Álvarez – Referencia ofensiva. Llega descansado luego de su gran rendimiento con la selección argentina, donde incluso marcó, y también tuvo pausa en LaLiga justamente para preservarlo y tenerlo al 100%. Viene de meterle un golazo de tiro libre al FC Barcelona el pasado miércoles.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman

Delantero: Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Así se vería la formación del Sevilla (4-2-3-1)

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Oso, Kike Salas, Andrés Castrín, José Ángel Carmona

Mediocampistas: Nemanja Gudelj, Batista Mendy

Volantes ofensivos: Ruben Vargas, Djibril Sow, Juanlu Sánchez

Delantero: Akor Adams

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