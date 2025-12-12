La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse a Osasuna

LaLiga llega a su Jornada 16 con un FC Barcelona que quiere consolidar su liderato. Este fin de semana, el conjunto de Hansi Flick recibe a Osasuna en el Spotify Camp Nou con la misión de mantener, como mínimo, la ventaja de cuatro puntos que ostenta sobre el Real Madrid.

Los culés han protagonizado una gran remontada en la tabla y buscan su quinta victoria consecutiva tras la derrota europea en Stamford Bridge.

Por su parte, el Osasuna de Alessio Lisci llega con la necesidad de sumar para alejarse de la zona roja, de la cual solo le separan tres puntos; sin embargo, los rojillos aterrizan con moral tras encadenar dos triunfos seguidos entre Liga y Copa.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-FRANKFURT | LLUIS GENE/GettyImages

La posible alineación del Barcelona vs Osasuna

POR: Joan Garcia - A pesar de que Ter Stegen ha recibido el alta médica y entró en la convocatoria de Champions, Flick ya aseguró que la confianza está en Joan Garcia, premiando su rendimiento reciente.

LD: Jules Koundé - El francés es inamovible en el flanco derecho. Su solidez defensiva y capacidad para sumarse al ataque de manera selectiva son claves para el equilibrio del equipo.

DFC: Pau Cubarsí - El joven canterano asume el liderazgo de la zaga ante la ausencia de Araujo. Su salida de balón y madurez impropia de su edad son fundamentales para el esquema de Flick.

DFC: Gerard Martín - La gran novedad en la línea defensiva. Ante las bajas, el defensor entraría en el once, aportando polivalencia y frescura para acompañar a Cubarsí.

LI: Alejandro Balde - Un puñal por la banda izquierda. Su velocidad y capacidad para llegar a línea de fondo serán vitales para abrir la defensa cerrada que probablemente plantee Osasuna.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

MC: Frenkie de Jong - El metrónomo del equipo. El neerlandés será el encargado de la base de la jugada, distribuyendo el juego y rompiendo líneas con su conducción característica.

MC: Pedri - El mago canario maneja los tiempos en la medular. Su visión de juego y asociación con los delanteros son la principal vía para generar ocasiones de gol.

MC: Fermín López - El más vertical de los mediocampistas. Tras ser titular ante el Eintracht, repite en el once para aportar energía, presión alta y llegada al área.

ED: Lamine Yamal - El desequilibrio puro. Partiendo desde la derecha, su regate y capacidad para inventar jugadas de la nada son la mayor amenaza para la defensa rojilla.

DC: Ferran Torres - El 'Tiburón' actuaría como referencia en punta o falso nueve. Su movilidad constante y desmarques al espacio buscarán sacar de zona a los centrales de Osasuna.

EI: Raphinha - Plenamente recuperado, el brasileño ocupará la banda izquierda. Su intensidad, disparo de media distancia y trabajo defensivo son innegociables para Flick.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero : Joan Garcia

: Joan Garcia Defensas : Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde Mediocampistas : Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López

: Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Así se vería la formación de Osasuna (4-2-3-1)

El equipo de Alessio Lisci buscará hacerse fuerte en el medio y aprovechar el juego directo y la capacidad goleadora de Budimir.

Portero : Sergio Herrera

: Sergio Herrera Defensas : Iñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones

: Iñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones Mediocampistas : Jon Moncayola, Lucas Torró

: Jon Moncayola, Lucas Torró Medios Ofensivos : Víctor Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García

: Víctor Muñoz, Aimar Oroz, Rubén García Delantero: Ante Budimir

El Barça busca blindar el liderato en casa, mientras Osasuna quiere dar la sorpresa para respirar tranquilo en la tabla.

