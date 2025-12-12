La decisión que deberá tomar el Barcelona con Ter Stegen

El Barcelona pareciera recuperar su mejor versión. El equipo lidera la clasificación en LaLiga a 4 puntos del Real Madrid y en la Champions League tiene difícil meterse de forma directa en octavos de final pero ganó dos partidos seguidos y se acomoda pensando en un posible playoff.

Más allá de este buen presente, Hansi Flick tiene un frente abierto interno que debe resolverlo pronto para que no le complique la planificación para lo que viene: uno de sus arqueros y quien fuera capitán hasta lesionarse, Marc-André Ter Stegen, lleva tiempo en dinámica de primer equipo en los entrenamientos y ya ha entrado en las convocatorias de Hansi Flick.



Pero queda por resolver su futuro. Al alemán le gustaría jugar en el Barcelona, pero sabe que en este momento es tarea imposible, salvo imponderables físicos de Joan García (hoy titular) y/o del polaco Szczęsny.

Incluso el mensaje que le lanzó Flick hace unos días fue claro: “Para mí, el número uno es Joan García”. Con este panorama, a Ter Stegen no le queda otra que buscar destino, pero por ahora el club no fue notificado de decisión alguna por parte del guardameta.

La venta está prácticamente descartada, tanto por lo físico como lo deportivo, ya que nada garantiza que él esté totalmente recuperado y dificilmente se haga una fuerte oferta económica por él (según Transfermarkt, vale unos 8 kilos).

Fc Barcelona Training Session - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Además, su ficha no es barata y por eso, la opción que baraja el club es una cesión y con los culés pagando un porcentaje mensual de su salario.

Ter Stegen necesita jugar para recuperar su mejor nivel y poder entrar en la convocatoria de Alemania para el Mundial, que hoy no tiene garantizada.

Habrá que ver qué hace Flick el próximo martes en el partido de Copa ante el Guadalajara: si pone a Ter Stegen o sale Szczesny. Si ataja el polaco quedará sentenciado que es el tercer arquero y su camino inmediato debe ser fuera de la ciudad condal.

