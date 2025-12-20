La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Villarreal

Uno de los partidos más atractivos de la temporada se disputará en el Estadio de la Cerámica este sábado. El FC Barcelona, líder indiscutible del campeonato, visita a un Villarreal que vive un momento dulce en el torneo doméstico bajo el mando de Marcelino García Toral.

El conjunto de Hansi Flick llega con la moral alta y un ataque demoledor que promedia casi tres goles por partido; sin embargo, el técnico alemán deberá gestionar las bajas sensibles de Ronald Araújo, Gavi y Dani Olmo, quienes no regresarán a la acción hasta 2026.

Por su parte, el Submarino Amarillo intentará hacer valer su localía para recortar distancias, pese a sus recientes tropiezos en competiciones europeas.

Hansi Flick Press Conference For Fc Barcelona - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

La posible alineación del Barcelona vs Villarreal

POR: Joan García – El guardameta se mantiene bajo los tres palos. Su seguridad y juego de pies serán vitales para contrarrestar la presión alta que suele proponer el equipo de Marcelino.

LD: Jules Koundé – Indiscutible en el carril derecho. El francés aporta un equilibrio perfecto entre solidez defensiva para frenar a extremos como Baena o Moleiro y salida limpia de balón.

DFC: Pau Cubarsí – El joven canterano sigue siendo el mariscal de la zaga. Su madurez anticipada y capacidad para filtrar pases son claves en el esquema de Flick para superar líneas de presión.

DFC: Gerard Martín – Ante las bajas en defensa, entra en el once para acompañar a Cubarsí. Su perfil zurdo y polivalencia le permiten adaptarse al eje de la defensa para mantener la línea alta.

LI: Alejandro Balde – Una bala por la banda izquierda. Su velocidad será fundamental tanto para recuperar posición en las transiciones del Villarreal como para ofrecer profundidad en ataque.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

MCD: Eric García – Actuará como pivote defensivo. Su lectura táctica y buen trato de balón darán equilibrio al equipo, liberando a su compañero de medular para tareas más creativas.

MC: Frenkie de Jong – La participación de Frenkie de Jong en el partido está en duda. El canario tiene una sobrecarga en el sóleo izquierdo y la disponibilidad dependerá de cómo evolucione en las próximas horas. Su lugar en el centro del campo lo ocuparía el neerlandés De Jong.

ED: Lamine Yamal – Desborde puro por derecha. Su habilidad para el uno contra uno es la principal arma para desatascar defensas cerradas y generar ocasiones de gol.

MCO: Raphinha – El brasileño actúa por el carril central o con libertad de movimientos. Su intensidad en la presión y disparo de media distancia son vitales para el sistema de Flick.

EI: Marcus Rashford – Potencia y verticalidad. El inglés buscará aprovechar los espacios a la espalda de la defensa amarilla, siendo una amenaza constante al contragolpe.

DC: Ferran Torres – El 'Tiburón' ocupará la punta de ataque. Su movilidad constante y capacidad para arrastrar marcas abrirán huecos para la llegada de los hombres de segunda línea. Se está aferrando al once a base de goles, por delante de Lewandowski.

Fc Barcelona V Ca Osasuna - La Liga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde

Mediocampistas: Eric García, Frenkie de Jong

Medios Ofensivos: Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford

Delantero: Ferran Torres

Así se vería la formación del Villarreal (4-4-2)

Marcelino apostaría por su clásico esquema de dos líneas de cuatro sólidas y verticalidad en punta, buscando hacer daño con la calidad técnica de sus interiores.

Portero: Luiz Júnior

Defensas: Juan Foyth, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga

Centrocampistas: Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alberto Moleiro

Delanteros: Ayoze Pérez, Georges Mikautadze

Un duelo de alto voltaje donde el Barcelona deberá imponer su ritmo para no sufrir ante las transiciones de un Villarreal que quiere amargarle la Navidad al líder.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA