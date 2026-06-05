La posible alineación titular de Brasil para enfrentar a Egipto

La selección de Brasil ya está en Estados Unidos lista para enfrentarse a Egipto en lo que será el segundo (y último) amistoso de esta fecha FIFA. El rival será otra selección clasificada al Mundial 2026 y, para ambos equipos, representará una prueba importante para terminar de definir detalles de cara al torneo.

Contra Panamá, Carlo Ancelotti formó con Alisson Becker; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha y Vinícius Jr.

Para ese encuentro no contó con Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli, que todavía se estaban recuperando luego de disputar la final de la Champions League. Por ese motivo, todo apunta a que los tres podrían regresar al once titular para enfrentar al combinado africano.

La posible alineación de Brasil

Casemiro, Raphinha, Brasil | MAURO PIMENTEL/GettyImages

POR: Weverton - Le tocó mirar todo el amistoso contra Panamá desde el banco. Fue el único futbolista convocado que no sumó minutos y eso lo deja bien posicionado para aparecer contra Egipto desde el arranque.

LD: Wesley França - Brasil encontró algo interesante en el defensor de la Roma. Especialmente porque se adelanta para complementarse con el ataque. Contra Panamá generó peligro por su sector y frente a Francia provocó la expulsión de Dayot Upamecano.

DFC: Marquinhos - La defensa cambia, para bien, con su presencia. No necesita ser el protagonista de los partidos porque, basicamente, su influencia está en los detalles que ordenan a toda la zaga.

DFC: Gabriel Magalhaes - Es el jugador perfecto para el uno contra uno. Ancelotti recupera un futbolista que conoce muy bien el oficio y que llega para darle otra jerarquía a una zaga que sufrió altibajos durante los últimos amistosos. Además, necesita recuperar confianza después del penal errado en la final de la Champions.

LI: Alex Sandro - La experiencia le juega a favor para perfilarse como titular. Contra Panamá encontró jugadas interesantes para mutar al ataque y dejó en claro que su lugar en el lateral brasileño pareciera fijo.

MC: Casemiro - Recuperó terreno dentro de la consideración de Ancelotti por mérito propio. Sus últimas actuaciones tanto en el Manchester United y en la selección fueron positivas. Marcó contra Panamá y asistió a Vinícius Jr. para el primer gol.

MC: Bruno Guimaraes - Con Casemiro son los socios ideales. Uno recupera y el otro intenta conectarse con el resto del equipo. Si bien no brilló contra Panamá, si ayudó, con sus pases, a que Brasil instalara el juego cerca del área rival.

MP: Raphinha - La titularidad contra Panamá, y ahora contra Egipto, le podrían ayudar a recuperar el nivel. La lesión que sufrió en la fecha FIFA de marzo y lo relegó varias semanas le jugó en contra. Ancelotti necesita volver a tenerlo al nivel que se muestra en el Barcelona.

MP: Matheus Cunha - El DT le encontró su lugar como mediapunta. Se mueve por todo el frente de ataque y también baja algunos metros para encontrarse con el mediocampo en la elaboración de jugadas. Marcó en contra en el partido del domingo, pero eso no le quitaría la titularidad.

MP: Vinícius Jr - Marcó contra Panamá al minuto de comenzar el partido y fue el futbolista que más participación tuvo, grupal e individualmente. Nunca dejó de insistir, y eso vale muchísimo. En las eliminatorias para el Mundial marcó dos goles.

DC: Gabriel Martinelli - Tiene una virtud que encaja perfectamente en los planes de Ancelotti y es que ataca espacios obligando a la defensa a retroceder hasta el límite. Es el delantero que el equipo necesita. No participó en el partido contra Panamá porque estaba recuperandose de la final de la Champions y ahora apunta a ganarse un lugar desde el inicio.

Así se vería la formación de Brasil (4-2-3-1)

Portero: Weverton

Defensas: Wesley França, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro

Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimaraes

Mediapuntas: Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Jr.

Delantero: Gabriel Martinelli

Así se vería la formación de Egipto (4-3-3)

Mohamed Salah, Egipto | Sayed Hassan/GettyImages

Portero: Mohamed El Shenawy

Defensas: Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Rami Rabia, Mohamed Hamdi

Mediocampistas: Hamdi Fathi, Marwan Attia, Trézéguet

Delanteros: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Mohamed

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