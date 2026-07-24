La posible alineación titular de Chivas para enfrentar a Juárez

Chivas no tuvo el inicio esperado en el Apertura 2026, ya que a pesar de haber jugado en casa, se llevó un marcador en contra de 0-2 por parte del Toluca, lo que causó desánimo en sus aficionados. Sin embargo, tendrá su revancha en el Estadio Akron porque volverá a estar frente a su público para medirse a Bravos de Juárez en la Jornada 2 de la Liga MX, este sábado 25 de julio.



Durante el primer encuentro contra los Diablos Rojos, el técnico argentino Gabriel Milito le dio minutos a los dos fichajes: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. El ex de Xolos de Tijuana fue titular, mientras el ex de Pumas y Santos Laguna recibió unos cuantos minutos en la parte complementaria.



Obviamente, el resultado causó malestar entre los chiva-hermanos, quienes han pedido que el capitán Luis Romo no sea titular, ya que no ha estado a la altura de las expectativas, además fue el que ocasionó el penal que inició el debacle del club al haber metido una mano en el área. Del mismo modo, se le tiró a Rubén ‘Oso’ González por la forma en que fue burlado en el segundo tanto, sin olvidar a Ángel Sepúlveda, al cual se le criticó por la forma en que se hizo expulsar tras alzar demasiado el brazo contra el uruguayo Federico Pereira.



Por otro lado, Bravos tampoco tuvo buena suerte, ya que cayó en su inmueble frente al Puebla por la mínima diferencia, aun cuando el rival se quedó con diez hombres por más de media hora.



Aquí está la posible alineación titular de ambos equipos:

La posible alineación titular de Chivas

Jordan Carrillo | Jam Media/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El Tala no pudo detener el cobro de Alexis Vega desde el manchón penal y mucho menos pudo hacer algo en el contragolpe del segundo tanto. Algunos aficionados prefieren ver una vez más a Óscar Whalley, pero la realidad es que difícilmente le darán banquillo al canterano.

Defensa: Diego Campillo – Fue uno de los mejores elementos rojiblancos pese a la derrota. Tuvo tres recuperaciones, dos intercepciones y dos despejes y posiblemente sea el líder de la zaga en la central para adelantar o banquear a Luis Romo, ya que ante los choriceros se vio incómodo jugando por el lado izquierdo.

Defensa: Daniel Aguirre – Tal vez aún está fuera de ritmo tras la lesión que lo marginó de la fase final el semestre pasado. Se necesita que vuelva a la versión que manejó a lo largo del torneo anterior.

Defensa: José Castillo – La afición pide su retorno y tiene que ser una realidad, ya que sabe manejar el perfil izquierdo. Se extrañó que lo dejaran fuera de la alineación titular cuando su trabajo siempre ha sido regular. Ese sería el primer cambio del técnico argentino Gabriel Milito.

Interior izquierdo: Bryan González – El Cotorro fue el segundo peor calificado de la oncena titular, sin embargo, se conoce de sobra la calidad que puede ofrecer en su sector, así que no se puede prescindir de sus servicios.

Interior derecho: Richard Ledezma – Antes de los goles rivales, el mexicoamericano había tenido buena asociación con Roberto Alvarado al pisar el área rival, incluso hasta probó su disparo sin tener la fuerza ni ubicación necesaria.

Pivote: Omar Govea – Tras la dura crítica sobre Luis Romo y Oso González, el único que se quedaría en el campo como contención sería el potosino, por lo que tendría una dura tarea a la hora de enfocarse más en la defensiva.

Mediocentro: Kevin Castañeda – Brian Gutiérrez sigue sin estar a tope desde que estuvo con la selección, incluso falló la más clara para descontar, así que el reciente fichaje iría desde el inicio para poder armar el ataque, ya que funciona mejor cuando está más pegado al centro del campo, esperando que tenga mayor relevancia esta vez.

Mediapunta: Jordan Carrillo – Luego de haber sido relevo en la fecha pasada, el refuerzo rojiblanco ocuparía un lugar por detrás del delantero, tal como lo hizo Kevin Castañeda contra los escarlatas. Con los cerca de 20 minutos que recibió, fue el elemento que tuvo el mayor número de regates. Merece la oportunidad.

Mediapunta: Roberto Alvarado – Estuvo lejos de ser El Piojo que vimos en el Mundial. Pese a esto, sigue estando en buen nivel porque tuvo el mayor número de ocasiones creadas con cuatro y fue uno de los que más toques dio en el área rival con cinco.

Delantero: Armando González – Con la expulsión del Cuate Sepúlveda, La Hormiga vuelve a su sitio, tratando de traer los goles que tanta falta hicieron. Aun cuando sólo estuvo en el complemento, el canterano generó los mismos toques en el área que El Piojo Alvarado.

Armando González | Simon Barber/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: José Castillo, Diego Campillo, Dani Aguirre

Mediocampistas: ‘Cotorro’ González, Omar Govea, Kevin Castañeda, Richy Ledezma

Delanteros: Jordan Carrillo, ‘Piojo’ Alvarado, ‘Hormiga’ González

La posible alineación titular de Juárez (4-2-3-1)

Alejandro Mayorga | Jam Media/GettyImages

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Haret Ortega, Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Denzell García, Monchu Rodríguez, Guilherme Castilho

Delanteros: Madson Souza, ‘Pumita’ Rodríguez, Óscar Estupiñán

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