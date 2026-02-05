La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse a Mazatlán

La Jornada 5 del Clausura 2026 nos regala un duelo de contrastes abismales en el Estadio Akron. Las Chivas Rayadas del Guadalajara viven un arranque de ensueño: líderes absolutos, invictos y con un paso perfecto de cuatro victorias en cuatro partidos.

El proyecto rojiblanco funciona como maquinaria suiza, presumiendo una defensa de hierro y un ataque que no perdona.

En la otra esquina, el Mazatlán FC llega con el agua al cuello. Hundidos en el sótano de la tabla general sin unidades y con una racha de cuatro derrotas consecutivas, los Cañoneros visitan Zapopan con la etiqueta de víctimas.

Para el Guadalajara, este partido no es solo una oportunidad de sumar tres puntos más, sino de gustar y golear ante su gente, consolidando la candidatura al título desde temprano.

Chivas v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La posible alineación de Chivas vs Mazatlán:

La gran revolución táctica sigue dando frutos. Luis Romo, reconvertido en líbero, se ha vuelto el mariscal de campo desde la zona baja; con Efraín Álvarez y el Piojo Alvarado generando juego interior, y Armando González letal en el área, Chivas tiene demasiadas armas para una defensa mazatleca muy vulnerable.

POR: Raúl Rangel – El 'Tala' es garantía. Con un equipo que domina la posesión, sus intervenciones suelen ser pocas pero decisivas. Su juego con los pies es el primer eslabón del ataque.

DFC: Daniel Aguirre – La sorpresa táctica. Habitual mediocampista, se ha adaptado al rol de stopper por derecha. Su buen pie facilita la construcción desde atrás, sumándose al medio campo cuando el equipo tiene el balón.

DFC: Luis Romo – El jefe de la zaga. Jugando libre en el centro de la línea de tres, Romo tiene la visión panorámica para lanzar trazos largos a los carrileros. Es el termómetro del equipo: si él está bien, Chivas juega bien.

DFC: José Castillo – El cerrojo. Es el marcador nato de la línea. Su velocidad y capacidad en el mano a mano le permiten corregir a espaldas de sus compañeros y cubrir el sector izquierdo.

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

CAD: Richard Ledezma – El motor por derecha. Vive un estado de forma pletórico. Más que un lateral, funciona como un extremo profundo que pisa el área rival constantemente y tiene gol.

CAI: Bryan González – Profundidad zurda. Por la izquierda, el 'Cotorra' ofrece un desborde natural y centros venenosos, obligando a la defensa rival a estirarse a lo ancho.

MC: Omar Govea – El equilibrio necesario. En un esquema tan ofensivo, Govea es el encargado de poner el orden, recuperar tras pérdida y dar seguridad a los creativos.

MC: Brian Gutiérrez – Talento y dinámica. Aporta frescura en la medular, combinando sacrificio defensivo con una gran capacidad para romper líneas y probar el disparo de media distancia.

MCO: Efraín Álvarez – La zurda de oro. Jugando suelto a espaldas de los contenciones rivales, Efraín tiene la libertad para inventar. Su visión de juego es la llave para abrir defensas cerradas.

MCO: Roberto Alvarado – El 'Piojo'. El jugador franquicia. Su regate, inteligencia y capacidad de asociación lo convierten en el alma del ataque. Cuando el partido se traba, él encuentra la solución.

DC: Armando González – La 'Hormiga' letal. El goleador del momento. Su movilidad constante es una pesadilla para los centrales; no solo remata, sino que abre espacios para la llegada de los volantes.

Atletico San Luis v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Así se vería la formación de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensores : Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo

: Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo Carrileros : Richard Ledezma, Bryan González

: Richard Ledezma, Bryan González Mediocampistas : Omar Govea, Brian Gutiérrez

: Omar Govea, Brian Gutiérrez Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Armando González

Así se vería la formación de Mazatlán (5-4-1)

Los Cañoneros buscarán resistir el asedio con un bloque bajo y poblado, intentando cazar algún contragolpe aislado.

Portero: Ricardo Rodríguez

Ricardo Rodríguez Defensas : Sebastián Santos,Leyva, Facundo Almada, Lucas Merolla, Zaleta

: Sebastián Santos,Leyva, Facundo Almada, Lucas Merolla, Zaleta Mediocampistas : Omar Moreno, Edgar Bárcenas, Jordan Sierra, Brian Rubio

: Omar Moreno, Edgar Bárcenas, Jordan Sierra, Brian Rubio Delantero: Luiz Eduardo

MÁS NOTICIAS SOBRE CHIVAS