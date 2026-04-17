El Club Deportivo Guadalajara viene de perder 4-1 ante los Tigres UANL, por lo tanto, ante el Puebla, los dirigidos por Gabriel Milito buscarán regresar a la senda del triunfo. Para conseguirlo, Chivas mandará a la cancha a sus mejores futbolistas.

La posible alineación titular de Chivas para enfrentarse al Puebla

Armando González es el líder goleador del torneo y va por su segundo título de goleo individual | Jam Media/GettyImages

PO: Raúl Rangel - Es un portero seguro, con grandes reflejos y muy buenas salidas, tiene juego con los pies y suele hacer atajadas clave bajo presión. En el equipo se ha consolidado como titular indiscutible y se perfila para ser el titular en la selección mexicana en el Mundial 2026.

DFC: Daniel Aguirre - El central mexicano ha disputado 13 de los 14 juegos que van del certamen, es un elemento con buena recuperación y distribución.

DFC: Diego Campillo - El defensa de 24 años puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. Ha destacado por su solidez, buena salida de balón, lectura de juego y personalidad.

DFC: José Castillo - Es un central joven que ha sido titular en los 14 juegos del torneo, suele ser sólido, fuerte en marca y anticiparse en las jugadas.

MD: Richard Ledezma - El polifuncional mediocampista se hizo de la titularidad, gracias a su técnica, visión de juego y llegada al área. Podría representar a la selección mexicana en el Mundial 2026.

MC: Fernando González - Conocido por su fuerza física, recuperación de balones, distribución y garra en la media cancha. Se hizo de la titularidad y es el capitán del equipo.

MC: Luis Romo - El experimentado mediocampista destaca por su entrega, a pesar de tener un físico corpulento se la juega en cada jugada.

MI: Bryan González - Es un versátil defensor, rápido y con buen centro. Puede cubrir todo el sector izquierdo del campo.

MCO: Roberto Alvarado - El 'Piojo' es uno de los líderes del equipo. Es rápido, veloz y regateador con gran visión y gol. Sacrificio defensivo, recupera balones y genera ocasiones.

MCO: Efraín Álvarez - Es otro de los jugadores clave del equipo en la zona ofensiva, es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos.

DC: Armando González - "La Hormiga" se ha ganado el puesto titular del ataque rojiblanco gracias a su olfato goleador y dinamismo en la ofensiva. Muchos habrán pensado que lo hecho en el primer certamen fue pura suerte, pero nuevamente ha demostrado su olfato goleador.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-4-2-1)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Luis Romo, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez.

Delantero: Armando González.

Así se vería la posible alineación del Puebla (4-3-3)

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Navarro, Eduardo Navarro, Juan Pablo Vargas, Nicolás Díaz

Mediocampistas: Luis Gabriel Rey, Kevin Velasco, Carlos Baltazar

Delanteros: Edgar Guerra, Emiliano Gómez, Esteban Lozano

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX