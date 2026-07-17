La posible alineación titular del Club América para enfrentar al Querétaro

Este sábado 18 de julio, el Club América arranca su participación en el Apertura 2026, de la Liga MX, y lo hace visitando al Querétaro en el Estadio Corregidora. El conjunto azulcrema dejó de contar con el brasileño André Jardine en el banquillo, pero ahora apostó por la amplia experiencia del uruguayo Guillermo Almada, quien ha dirigido a Santos Laguna y Pachuca.

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En el Nido, no ha habido fichajes, lo que ha enfurecido un poco a los aficionados, a pesar de que el timonel charrúa tuvo algunas peticiones como el colombiano Nelson Deossa, el marroquí Oussama Idrissi, Elías Montiel, Luis Chávez y Alan Bautista, futbolistas que han estado bajo su mando.



Eso sí, las Águilas optaron por renovar el vínculo del lateral colombiano Cristian Borja, así como del arquero Rodolfo Cota. A la vez, compraron la carta del lateral uruguayo Thiago Espinosa, quien llegó el semestre pasado en calidad de préstamo. Finalmente, el lateral Cristian 'Chicote' Calderón retornó de su cesión con el Necaxa, pero fue transferido de forma definitiva a los Pumas. Los otros que volvieron fueron los laterales lateral Emilio Lara y Franco Rossano, así como el delantero Esteban Lozano. Por último, el delantero chileno Víctor Dávila sigue lesionado, lo mismo que el guardameta Luis Malagón.



Con respecto a los seleccionados nacionales que tuvieron participación en el Mundial Norteamérica 2026, los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez reportaron para hacer trabajos regenerativos, lo mismo que Israel Reyes, aunque es posible que no vean minutos en el debut del equipo. Sobre el estadounidense Alejandro Zendejas, se tomó un poco más de tiempo para reportar, así que está descartado.

No importa el rival, vamos a darlo todo en la cancha. 🦅⚽️ pic.twitter.com/DR2w1cP7De — Club América (@ClubAmerica) July 16, 2026

Aquí está la posible alineación del América para enfrentar al Querétaro:

El posible once titular del América

Ramón Juárez | Hector Vivas/GettyImages

Portero: Rodolfo Cota – El experimentado sinaloense renovó su vínculo aun cuando se especuló que dejaría el Nido. Al final, como Luis Malagón no está listo para reaparecer, la directiva quiso seguir contando con su veteranía.

Defensa: Ramón Juárez – Sin Sebastián Cáceres ni Israel Reyes, el canterano tendría la oportunidad de arrancar el semestre, esperando llenar el ojo del técnico Guillermo Almada, esperando ganarse el sitio de forma permanente.

Defensa: Miguel Vázquez – Del mismo modo, el canterano tendría que entrar al quite para poder formar la zaga central, tal como ocurrió en la pretemporada. El Shocker ya sabe lo que es ser inicial en la escuadra azulcrema.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – Tras haber acabado lesionado el semestre pasado, el colombiano pudo recuperarse y apunta para ser inamovible una vez más en el puesto, a menos que Thiago Espinosa llegue a convencer más.

Lateral derecho: Kevin Álvarez – El nivel del canterano tuzo ha sido paupérrimo en el último año, sin embargo, si alguien lo conoce bien es Guillermo Almada, quien apostaría todo para hacerlo recuperar su mejor versión.

Pivote: Alan Cervantes – La aventura del brasileño Rodrigo Dourado en Coapa llegó a su fin muy rápido, pues a pesar de arribar el semestre pasado, no entró en planes del nuevo estratega. Debido a ello, el canterano rojiblanco sería inicial.

Mediocentro: Érick Sánchez – Otro jugador que el técnico conoce a la perfección. Al saber sus virtudes, es posible que El Chiquito pueda encontrar un mejor nivel, además querrá quitarse la espina de ser omitido de la convocatoria mundialista.

Mediocentro: Raphael Veiga – El brasileño arribó a petición de su compatriota André Jardine sin llenar las expectativas. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad y podría mostrar mejores condiciones tras haber estado más tiempo adaptado al resto.

Extremo izquierdo: Isaías Violante – Sin Brian Rodríguez incorporado totalmente, tocaría el turno del formado en el Infierno. El atacante fue de menos más el torneo anterior y tiene cualidades que podrían ser explotadas por el timonel.

Extremo derecho: Alexis Gutiérrez – A causa de la no disponibilidad de Alejandro Zendejas, en el último duelo de pretemporada se utilizó al colombiano Raúl Zúñiga para ese rol, pero probablemente irían por alguien que cuenta con mayor rodada en el puesto. Supuestamente, el centrocampista era otro de los jugadores que tenían pie y medio fuera del Nido.

Delantero: Henry Martín – Tras un buen número de rumores que colocaban fuera al capitán americanista, aún habrá rato para ver si recupera su olfato goleador y más que nada, ver si puede dejar atrás el gran número de lesiones que lo han estado mermando de participar.

Érick Sánchez e Isaías Violante | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-2-3-1)



Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Cristian Borja, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Kevin Álvarez

Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez, Raphael Veiga

Delanteros: Isaías Violante, Henry Martín, Alexis Gutiérrez

El posible once titular de Querétaro (4-4-2)

Santiago Homenchenko | Agustin Cuevas/GettyImages

Portero: José Hernández

Defensas: Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte

Mediocampistas: Juan Cazares, Carlo García, Santiago Homenchenko, Jean Unjanque

Delanteros: Mateo Coronel, Ali Ávila

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