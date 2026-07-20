La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentar al Puebla

El actual campeón Cruz Azul y Puebla se enfrentan en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. La sede para el choque es el Estadio Banorte Azteca, aun cuando en un principio se hablaba de la posibilidad de vivir el encuentro en el Estadio Corregidora de Querétaro.



En el debut del monarca defensor, parecía que le abollaban la corona en el Estadio Libertad Financiera luego de ir perdiendo 2-0 en contra del San Luis, sin embargo, un penal bien convertido por el uruguayo Gabriel Fernández y un doblete de Jeremy Márquez evitaron la tragedia para sumar sus primeros tres puntos y mantener al técnico Joel Huiqui con una racha de ocho cotejos consecutivos sin conocer la derrota, con seis triunfos y dos empates.



Con respecto a La Franja, quiere dejar atrás lo hecho el semestre pasado cuando quedó en el penúltimo lugar de la tabla, además de ser el sotanero en el tema del porcentaje, por lo cual tuvo que pagar la multa estipulada. Al menos por ahora, el técnico Gerardo Espinoza logró su cometido, ya que se impuso a Bravos de Juárez en la frontera con la mínima del argentino Edgar Maestro Puch y aunque el equipo se quedó con diez hombres por cerca de media hora por la expulsión de Iker Moreno, lograron evitar que los locales les sacaran la igualada. No obstante, la mala suerte para los camoteros es que no han podido vencer a La Máquina Celeste desde el 12 de noviembre del 2023, desde ese entonces, acumulan cuatro descalabros y un solo empate.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos conjuntos:

El posible once titular de Cruz Azul

Agustín Palavecino | Leopoldo Smith/GettyImages

Portero: Kevin Mier – Ya recuperado al cien por ciento tras haber estado lesionado gran parte del torneo pasado, el colombiano vuelve a ser el guardián del arco. Poco pudo hacer en los tantos que hicieron los potosinos en la primera fecha.

Defensa: Gonzalo Piovi – La central celeste es inamovible y el argentino está más que consolidado. Había cierta preocupación en la afición porque sonó con fuerza su posible partida, pero no sucedió. Contra San Luis tuvo el mayor número de toques con 94, adelantándose varios metros de su zona.

Defensa: Willer Ditta – Sin duda alguna el colombiano regresó con un sabor muy amargo del Mundial, ya que no disputó ni un solo minuto. De cualquier forma, con los de La Noria es inicial y destacó en la Fecha 1 al tener el mayor número de pases con 67, jugando bastante adelantado como su compañero de la central.

Lateral izquierdo: Omar Campos – Por fin el canterano lagunero ha podido desempeñarse en el rol que mejor se le da en lugar de jugar en el lado contrario. A pesar de ello, no tuvo un papel destacado porque le costó poderse subir al ataque.

Lateral derecho: Jeremy Márquez – Joel Huiqui le encontró un nuevo rol al canterano rojinegro y le respondió de gran forma. El centrocampista fue acomodado como carrilero teniendo mayor aparición, además logró transformar un doblete para darle la victoria a su escuadra.

Pivote: Erik Lira – Después de su gran Mundial, el capitán sigue mostrando ese liderazgo y garra que lo caracterizan. Su duelo fue discreto, recuperando y dando salida a sus compañeros.

Pivote: Agustín Palavecino – Sin tener gran recorrido, el argentino estuvo participativo haciendo buenas conexiones con sus compañeros. Recuperó la posesión en cuatro ocasiones, cortando el ataque de los tuneros. Se fue al 56’ para darle entrada a Luka Romero, el cual repartió una asistencia en el segundo tanto, pero posiblemente vuelva a iniciar, con el duranguense aguardando de nuevo su oportunidad de ingresar.

Mediocentro: Carlos Rodríguez – Viene de dar un partido destacado en la primera jornada, ya que fue uno de los hombres que más ocasiones creó con cuatro, brindando una asistencia. Repartió varias pelotas para los centros delanteros y pisó continuamente el área rival, aunque se llevó una amarilla por fingir una falta.

Extremo izquierdo: Carlos Rotondi – Tal parece que quedaron atrás los días del argentino como lateral. Como atacante está mostrando buenas cosas, ya que tuvo varios disparos hacia el arco que el arquero tapó, además de otro que pegó en el travesaño sin pasar la línea. Sin duda alguna fue el mejor hombre del equipo y el que más peligro generó cuando merodeaba el área.

Extremo derecho: José Paradela – Su primer tiempo fue bastante discreto, aunque si tuvo bastante movilidad en su zona. Lo más importante fue que generó el penal con el cual su equipo volvió a la vida luego de ser fauleado por el francés Sébastien Salles-Lamonge.

Delantero: Cristian Ebere – Por más que El Toro Fernández haya anotado la pena máxima, es muy probable que el nigeriano vuelva a ser elegido para arrancar, ya que tuvo buenas acciones, como la de haberle puesto medio gol a Rotondi. Junto a Charly fue uno de los jugadores que más toques dio en el área rival con seis, aunque también dejó ir una oportunidad más que clara frente al arco.

Willer Ditta | Leopoldo Smith/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1)



Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jeremy Márquez

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira, Charly Rodríguez

Delanteros: Carlos Rotondi, Cristian Ebere, José Paradela

El posible once titular del Puebla (4-2-3-1)

Ignacio Maestro | Jam Media/GettyImages

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Fernando Monárrez, Juan Vargas, Ángel Leyva, Facundo Almada

Mediocampistas: Alberto Herrera, Alonso Ramírez, Alejandro Organista

Delanteros: Emiliano Gómez, Edson Maestro, Kevin Velasco

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