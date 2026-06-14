La posible alineación titular de España para enfrentar a Cabo Verde

Toda preparación tiene que ponerse a prueba. Así funciona el método científico y así funciona el método Luis de la Fuente. Hace casi cuatro años que el riojano asumió el cargo y encaró una renovación generacional dentro de la selección de España. Ahora llegará el momento de comprobar si todo ese trabajo da sus frutos cuando La Roja haga su debut en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, una selección que disputará la primera Copa del Mundo de su historia.

La posible alineación de España vs Cabo Verde

Rodri, España | Soccrates Images/GettyImages

POR: Unai Simón - En una selección que disfruta hacer circular la pelota por cancha propia, él aparece poco. Y quizá ahí esté su mérito ya que puede llegar a tener muchos momentos como espectador. Claro está que cuando llega una acción que exige una respuesta inmediata dice presente como si nada. Los rendimientos a nivel club de David Raya y Joan García hicieron pensar que podrían quitarle el lugar, pero por lo que pinta, no habría chance.

LD: Pedro Porro - Cuando España pasa a atacar y se instala en el área rival, el jugador del Tottenham aparece una y otra vez por la derecha ofreciendo una opción de pase. Después, si hay que retroceder, acompaña al rival por toda la cancha.

DFC: Pau Cubarsí - El defensor del Barcelona tiene muchísimo margen de mejora todavía, pero aun así se ganaría la titularidad de la zaga central en su primer Mundial. En una posición que necesita de mucha actitud, la tiene de sobra.

DFC: Aymeric Laporte - El zaguero del Athletic Club directamente suele evitar problemas antes de que aparezcan. Su lectura del juego le permite llegar primero a las jugadas rivales y, ya que está, armar las suyas propias.

LI: Marc Cucurella - Así como es el titular indiscutido del Chelsea, lo es también en la Roja. Aparece arriba, vuelve abajo, presiona, persigue... ¿qué más se le puede pedir? En la teoría, es lateral; en la práctica, multifacético.

MC: Rodri - Es el cerebro que el equipo necesita. Si bien no tuvo su temporada más brillante y muy atrás quedó aquel ganador del Balón de Oro en 2024, en la selección tiene una energía extra y sabe lo que está en juego. Además es uno de los referentes para los más chicos, y actúa como tal.

MC: Pedri - El complemento ideal para Rodri, ya que dos motores son mejor que uno. El volante del Barcelona se planta en el campo de juego como si llevara años haciendo esto, y apenas tiene 23 años. Logra que un partido díficil parezca sencillo y su dinamismo invita a De la Fuente a tenerlo en cuenta como titular.

MC: Fabián Ruiz - Empieza muchas jugadas el sólo lejos del arco y termina cerca del área rival por su cuenta. Tiene mucha facilidad para recorrer la cancha con la pelota en los pies y gambetear a los rivales. Obliga a retroceder a los contrincantes porque, de alguna manera, es imparable.

ED: Ferran Torres - El del Barça viene acumulando cifras que llaman la atención desde hace rato y encara cada partido con hambre de goles. Marcó en el amistoso contra Irak y lo viene haciendo también en su club (16 tantos en 23 partidos). Podría sorprender verlo de titular, pero el que sigue a la selección sabe que se lo ganó partido a partido.

EI: Dani Olmo - Le gusta participar por todos los frentes. De la izquierda pasa a la derecha, al centro y atrás. No tiene problema para jugar en distintas posiciones, en cada cual encuentra asociaciones con facilidad. Cumplió 50 partidos con la Roja en el amistoso contra Perú y suma ya 12 goles y nueve asistencias con la selección.

DC: Mikel Oyarzabal - Es un nueve diferente (y el preferido del DT), que no espera quieto en el área a que le llegue la pelota. Se ofrece y encuentra espacios entre los defensores también. Ahora, cuando llega el momento de definir, está donde tiene que estar. Una sana costumbre que España le agradece desde hace años. En la era De la Fuente lleva 11 tantos y seis pases de gol.

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz

Delanteros: Ferran Torres, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal

Así se vería la formación de Cabo Verde (4-3-3)

Cabo Verde | DeFodi Images/GettyImages

Portero: Vozinha

Defensas: Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, Stopíra

Mediocampistas: Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo

Delanteros: Ryan Mendes, Yannick Semedo, Dailon Livramento

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