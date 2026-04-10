La posible alineación titular del FC Barcelona para enfrentarse al Espanyol

El FC Barcelona intentará este fin de semana cuidar la cima de LaLiga, donde ostenta una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid, mientras custodia con un ojo a sus figuras de cara a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid, donde deben revertir un déficit de 2-0.

La posible alineación del Barcelona

POR: Joan García – Atento en todo momento. Está viviendo un presente soñado. Fue convocado a la selección de España y brilla en el Barça. Responde bien y está siempre pendiente de los remates largos a la espalda de la defensa.

LD: Jules Koundé – Regreso importante. Volvió a estar disponible en el partido por LaLiga, respondió bien y se perfila para ser titular nuevamente por su rigor defensivo, además de su solidez en los duelos de su sector.

DFC: Pau Cubarsí – Seguridad en salida. Si bien viene de ser expulsado ante el Atlético de Madrid, suele mostrarse firme en la marca y preciso cuando el equipo arranca desde el fondo. Sigue sumando experiencia y es un jugador valioso para Hansi Flick.

DFC: Gerard Martín – Crecimiento constante. Protagonizó el momento más comentado del partido del fin de semana pasado luego de un pisotón a Thiago Almada que podría haber terminado en roja de no haber sido anulado por el VAR. Este partido le devolverá la confianza que lo caracteriza en la zaga.

LI: Joao Cancelo – Lateral ofensivo. Se proyecta en ataque y participa en la generación de juego. De hecho, fue partícipe del segundo gol que marcó la victoria culé en el Metropolitano en la fecha pasada.

Atletico De Madrid V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

MC: Eric García – Función táctica. Se adapta a distintas posiciones y aporta equilibrio en el mediocampo según lo que demande el partido. Se perfila para ubicarse como volante defensivo para neutralizar el ataque de los Periquitos.

MC: Pedri – Cerebro del equipo. Maneja los tiempos y distribuye con precisión. Cada intervención suya le da sentido al juego del equipo. Lleva dos goles y siete asistencias en LaLiga.

ED: Lamine Yamal – Talento diferencial. Tenerlo cerca de la pelota ya implica riesgo para cualquier defensa. Cuando entra en contacto, convierte cada jugada en una amenaza. Suma cinco goles y cuatro asistencias en esta Champions.

MCO: Fermín López – Irregular en su rendimiento. Alterna momentos de lucidez con otros en los que le cuesta meterse en el juego. Aun así, su valor está en la decisión para meterse en el área y rematar cada vez que encuentra una oportunidad. Podría jugar para darle descanso a Dani Olmo.

EI: Marcus Rashford – Potencia por banda. Su velocidad le permite atacar espacios y estirar al rival. Golpeó al Atlético el sábado pasado con el empate, aunque no gravitó en el partido de la UEFA Champions League. Todavía le cuesta asociarse con el equipo, aunque igual genera situaciones.

DC: Robert Lewandowski – Gol casi asegurado. Vive del área y aparece en el momento justo para definir. Su ingreso en el partido del sábado pasado por LaLiga le hizo bien luego del golpe por no clasificar con Polonia al Mundial, y lo reflejó con el tanto de la victoria a los 87 minutos.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | DeFodi Images/GettyImages

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Eric García, Pedri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford

Delantero: Robert Lewandowski

Así se vería la formación del Espanyol (4-2-3-1)

Portero: Marko Dmitrović

Defensas: Carlos Romero, Leandro Cabrera, Clemens Riedel, Omar El Hilali

Mediocampistas: Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Urko González, Cyril Ngonge

Mediapunta: Edu Expósito

Delantero: Roberto Fernández

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