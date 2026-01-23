La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Bournemouth

El Liverpool de Arne Slot vive una extraña paradoja futbolística. Mientras en Europa se exhiben con autoridad —vienen de aplastar 3-0 al Marsella en Champions—, en la Premier League el vigente campeón ha caído en un letargo peligroso.

Cuatro empates consecutivos han frenado en seco sus aspiraciones, relegándolos a la cuarta plaza y sintiendo ya el aliento del Manchester United a solo un punto de distancia. El viaje a la costa sur para visitar al Bournemouth deja de ser un trámite para convertirse en una misión de rescate.

En el Vitality Stadium, el ambiente es de incertidumbre. Los Cherries de Andoni Iraola marchan decimoquintos y navegan aguas turbulentas tras ganar solo uno de sus últimos 15 encuentros. Para colmo, el equipo debe aprender a vivir sin su gran estrella, Antoine Semenyo, recién traspasado al Manchester City.

Es el escenario ideal para que el Liverpool recupere la memoria, o la trampa perfecta para que la crisis se agudice.

Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Stuart Franklin - UEFA/GettyImages

La posible alineación del Liverpool vs Bournemouth

POR: Alisson Becker – El muro brasileño. En medio de la racha de empates, sus intervenciones han evitado males mayores. Su liderazgo es vital para ordenar una defensa que juega muy adelantada.

LD: Jeremie Frimpong – Un extremo disfrazado. Slot apuesta por su velocidad supersónica para convertir la banda derecha en un carril de ataque constante, obligando al Bournemouth a defender en su propia área.

DFC: Joe Gomez – El escudero. Ante la vocación ofensiva de los laterales, Gomez deberá estar impecable en las coberturas y mostrar su velocidad para corregir a campo abierto.

DFC: Virgil van Dijk – El capitán y jerarca. Su presencia impone respeto. Deberá ganar los duelos aéreos contra Evanilson y ser el primer constructor de juego con sus envíos largos.

LI: Milos Kerkez – El ex-Cherry regresa (en contexto de rumor o pasado). Su energía inagotable le permite cubrir toda la banda izquierda, aportando profundidad y centros venenosos al área.

Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Jean Catuffe/GettyImages

MC: Ryan Gravenberch – El metrónomo neerlandés. Ha crecido en influencia bajo el mando de Slot. Su capacidad para romper líneas con conducción y distribuir con criterio es el motor del equipo.

MC: Alexis Mac Allister – El cerebro campeón del mundo. Actuando como interior, será el encargado de conectar con los delanteros y filtrar ese último pase que desatasque la defensa rival.

MC: Dominik Szoboszlai – Potencia y pegada. Su disparo de media distancia es una amenaza latente, especialmente si el Bournemouth decide replegarse cerca de su área.

ED: Mohamed Salah – El retorno del Rey. Tras su paso por la Copa África, el egipcio repite en el once titular luego de su regreso en Champions. Su gol y desequilibrio son la medicina que el Liverpool necesita para curar su falta de definición.

EI: Florian Wirtz – Magia alemana. Partiendo desde la izquierda pero con libertad total, Wirtz buscará asociarse por dentro, generar caos entre líneas y asistir a sus compañeros.

DC: Hugo Ekitike – La referencia móvil. El joven delantero tiene la responsabilidad de finalizar las jugadas y arrastrar marcas para abrir espacios a las diagonales de Salah y Wirtz.

Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Liverpool FC/GettyImages

Así se vería la formación del Liverpool (4-3-3)

Portero: Alisson Becker

Alisson Becker Defensas : Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Mediocampistas : Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister Delanteros: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz

Así se vería la formación del Bournemouth (4-2-3-1)

Andoni Iraola debe reinventar su ataque tras la salida de Semenyo, confiando en la juventud de Kroupi y la experiencia de Tavernier para alimentar a Evanilson.

Portero: Djordje Petrović

Djordje Petrović Defensas : Alex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert

: Alex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert Mediocampistas : Lewis Cook, Alex Scott

: Lewis Cook, Alex Scott Medios Ofensivos : Amine Adli, Marcus Tavernier, Eli Junior Kroupi

: Amine Adli, Marcus Tavernier, Eli Junior Kroupi Delantero: Evanilson

Un partido donde el Liverpool está obligado a ganar para defender su estatus de Champions, ante un Bournemouth herido que intentará sobrevivir a base de orden y contragolpes.

