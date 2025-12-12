La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Brighton

La Jornada 16 de la Premier League nos presenta un duelo crucial en Anfield este fin de semana. El Liverpool, que marcha en la décima posición con 23 puntos, recibe al Brighton, octavo clasificado con la misma cantidad de unidades. Ambos equipos buscan una victoria que los meta de lleno en la pelea por los puestos europeos.

Arne Slot enfrenta un rompecabezas táctico y de gestión. La gran incógnita gira en torno a Mohamed Salah, quien podría iniciar nuevamente desde el banquillo mientras el técnico prueba un esquema 4-4-2.

Además, la suspensión de Conor Bradley obliga a improvisar en el lateral derecho. Por su parte, el Brighton de Hürzeler llega con la enfermería llena, destacando la duda de Kaoru Mitoma y las bajas confirmadas de jugadores clave como Webster y Milner.

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Liverpool FC/GettyImages

La posible alineación del Liverpool vs Brighton: jugador por jugador

POR: Alisson Becker - El guardameta brasileño es inamovible. Su liderazgo y reflejos son vitales para sostener al equipo en momentos de duda defensiva.

LD: Curtis Jones - Ante la suspensión de Bradley y la precaución con Joe Gomez, Jones se perfila como el lateral derecho de emergencia. Su polivalencia y buen pie serán puestos a prueba en una posición no habitual.

DFC: Ibrahima Konaté - La potencia física en la zaga. Su capacidad para corregir a campo abierto es fundamental cuando el equipo adelanta líneas.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán y referente. Su juego aéreo y salida de balón son el pilar sobre el que se construye el equipo.

LI: Milos Kerkez - El lateral húngaro aporta profundidad y velocidad por la izquierda. Su vocación ofensiva encaja perfectamente en el estilo de Slot.

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Stefano Guidi/GettyImages

MD: Dominik Szoboszlai - Actuando como volante por derecha en este 4-4-2, el húngaro ofrece recorrido, disparo de media distancia y centros precisos.

MC: Ryan Gravenberch - El equilibrio en la medular. Su capacidad para romper líneas con el balón controlado y recuperar la posesión es clave.

MC: Alexis Mac Allister - El cerebro del equipo se enfrenta a su exclub. Su visión de juego y control del tempo serán determinantes para dominar el partido.

MI: Florian Wirtz - Ante la lesión de Gakpo, el alemán ocupará la banda izquierda. Su creatividad y capacidad para interiorizarse generarán espacios para los delanteros.

DC: Alexander Isak - La referencia en punta. Su movilidad y juego de espaldas serán vitales para fijar a los centrales del Brighton.

DC: Hugo Ekitike - Acompañando a Isak, el francés aporta velocidad y desmarque. Su entendimiento con el sueco será clave para el éxito del nuevo esquema.

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Stefano Guidi/GettyImages

Así se vería la formación del Liverpool (4-4-2)

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Mediocampistas : Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz Delanteros: Alexander Isak, Hugo Ekitike

Así se vería la formación del Brighton (4-2-3-1)

A pesar de las bajas, el Brighton mantendrá su estilo valiente, confiando en la velocidad de sus extremos y la capacidad goleadora de Welbeck.

Portero : Bart Verbruggen

: Bart Verbruggen Defensas : Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu

: Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu Mediocampistas : Carlos Baleba, Diego Gomez

: Carlos Baleba, Diego Gomez Medios Ofensivos : Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper

: Yankuba Minteh, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper Delantero: Danny Welbeck

Un partido táctico e intenso donde el Liverpool necesita demostrar que puede ganar sin depender exclusivamente de Salah desde el inicio.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE