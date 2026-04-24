La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Crystal Palace

Buscando cerrar de la mejor forma una temporada que estuvo muy por debajo de las expectativas, el Liverpool recibe este sábado 25 de abril al Crystal Palace en Anfield Road por el encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Premier League.

El conjunto de Arne Slot viene en levantada, sobre todo después de ganar de forma agónica el derbi de Merseyside ante su clásico rival, el Everton. Ahora apunta a un nuevo triunfo que le permita consolidarse en la zona de clasificación a Champions League.

La posible alineación del Liverpool

POR: Freddie Woodman - No es habitual para un arquero del Liverpool debutar en un clásico de ante el Everton, pero a él le tocó y respondió. A sus 29 años, mostró templanza en un contexto complejo y ahora deberá repetir esa seguridad ante un Crystal Palace que suele exigir bastante.

FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOL | PAUL ELLIS/GettyImages

LD: Dominik Szoboszlai - Slot todavía no termina de confiar en Frimpong como lateral derecho clásico, por lo que Szoboszlai podría volver a ocupar ese rol. No es su posición natural, pero su despliegue y calidad con la pelota lo convierten en una opción interesante.

DC: Ibrahima Konaté - No tuvo su mejor tarde en el derbi, pero el francés es una fija en la zaga central.

DC: Virgil van Dijk - El capitán de los Reds marcó el gol del triunfo en el minuto 100 del clásico. Su presencia y domino aéreo es determinante para el equipo.

LI: Milos Kerkez - Con Robertson ya transitando su despedida, Kerkez se adueñó por completo del lateral izquierdo en su primera temporada en el club. En esta Premier jugó 29 encuentros, en los que marcó dos goles y aportó una asistencia.

MC: Ryan Gravenberch - El Palace es un equipo físico e intenso, por lo que Ryan tendrá mucho trabajo para hacer en la mitad del campo.

MC: Alexis Mac Allister - Después de una temporada exigente, al argentino se lo ve necesitando una pausa. No fue su mejor año y el Liverpool necesita tenerlo en su mejor nivel para volver a ser el equipo que fue en 2024/25.

ED: Mohamed Salah - La cuenta regresiva está en marcha y al gran ídolo egipcio se le van agotando los partidos que le quedan ante su público en Anfield. Viene de marcar en el derbi y quiere seguir dándole alegrías al público antes de su despedida definitiva.

Everton v Liverpool - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

MCO: Florian Wirtz - Su primera temporada tuvo altibajos. Dejó destellos de su talento, pero todavía no logró sostener el nivel. Es otro de los que necesita dar un salto en su rendimiento.

EI: Cody Gakpo - Seis goles en 31 partidos para el jugador de los Países Bajos, autor de una gran asistencia para Salah en el último encuentro.

CD: Alexander Isak - Con Ekitiké fuera de acción por tiempo indeterminado, todas las miradas están puestas sobre él. El fichaje más caro en la historia del club necesita comenzar a traducir esa confianza en goles.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Freddie Woodman

Defensas: Dominic Szoboszlai, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez,

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo

Así se vería la formación del Crystal Palace (3-4-3)

Crystal Palace v Newcastle United - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Portero: Dean Henderson

Defensas: Chris Richars, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot

Mediocampistas: Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell

Delantero: Ismaila Sarr, Jean Philippe Mateta, Yeremy Pino

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