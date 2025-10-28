La posible alineación del Liverpool para enfrentarse al Crystal Palace
El Liverpool intentará cortar su mala racha este miércoles recibiendo al Crystal Palace por la EFL Cup, aunque los de Arne Slot ya han caído en reiteradas oportunidades con este rival y saben que no será para nada sencillo.
La posible alineación del Liverpool
POR: Giorgi Mamardashvili – Portero georgiano de 25 años, con 1.97 metros de altura. Destaca por su porte y gran altura, además de sus increíbles reflejos. Tiende a aparecer en momentos clave.
LD: Conor Bradley – Lateral derecho norirlandés de 22 años, formado en la cantera del Liverpool. Capitán de su selección y reconocido por su disciplina y consistencia en defensa.
DFC: Ibrahima Konaté – Central francés con gran fuerza física y velocidad. Se ha consolidado como titular gracias a su solidez en los duelos individuales y su capacidad de anticipación.
DFC: Virgil van Dijk – Defensor neerlandés de imponente físico. Capitán del equipo y referente en la zaga, es pieza indiscutible por su liderazgo y seguridad en el juego aéreo.
LI: Milos Kerkez – Lateral izquierdo húngaro de 21 años. Promesa en ascenso, destaca por su energía y constante proyección ofensiva por el costado.
MCD: Curtis Jones – Jones es un interior técnico, asociativo y con llegada, más cercano a un organizador moderno que a un destructor o un extremo.
MCD: Dominik Szoboszlai – Mediocampista húngaro de 24 años. Indispensable en el esquema del Liverpool, aporta técnica, dinamismo y presencia ofensiva en el último tercio.
MD: Mohamed Salah – Extremo egipcio de 33 años, máximo goleador histórico del Liverpool en la Premier League. Su velocidad, definición y constancia lo mantienen como una de las figuras del equipo.
MCO: Florian Wirtz – Es un mediapunta con una mezcla de inteligencia, desequilibrio y talento asociativo, que lo hace clave tanto en sistemas de posesión como de transición rápida.
MI: Cody Gakpo – Jugador neerlandés con gran aporte en ataque. Su movilidad, regate y precisión lo han convertido en un elemento importante en la ofensiva.
DC: Hugo Ekitike – Es un delantero moderno y técnico, más orientado a crear y moverse que a ser un finalizador puro.
Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)
Portero: Giorgi Mamardashvili
Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Conor Bradley
Mediocampistas: Curtis Jones, Dominik Szoboszlai
Volantes ofensivos: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah
Delantero: Hugo Ekitike.
Así se vería la alineación del Crystal Palace (3-4-3)
Portero: Dean Henderson
Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards
Centrocampistas: Tyrick Mitchell, Daichi Kamada, Adam Wharton, Daniel Muñoz
Delantero: Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta.
Más noticias sobre fútbol europeo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo