La posible alineación titular del Liverpool para enfrentarse al Fulham

El Liverpool y el Fulham se enfrentan este sábado en Anfield Road por la jornada N°32 de la Premier League. El equipo de Arne Slot será local ante su gente antes de la gran revancha del martes, donde se jugará la clasificación en Champions frente al PSG.

El último antecedente ante el conjunto londinense marca un empate en Craven Cottage por 2 a 2.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de para este compromiso programado a las 12:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México) y 18:30 horas (España).

La posible alineación del Liverpool vs Fulham

POR - Giorgi Mamardashvili: El georgiano será el portero titular hasta el final de la temporada debido a la lesión de Alisson Becker. En París no tuvo una destacada actuación y la sensación es que podría haber hecho algo más en el gol que abrió el encuentro.

LD - Jeremie Frimpong: Slot vuelve a apostar por el lateral del que se esperaba mucho más al comenzar la temporada. Afectado por lesiones, hasta el momento no ha podido devolver la confianza.

DC - Ibrahima Konaté: una fija en la zaga central. El francés aporta solidez y buen juego aéreo. En su último partido por Premier alcanzó un 97% de pases correctos.

DC - Virgil van Dijk: el gran capitán del equipo. Liverpool necesita mucho más de su liderazgo en un momento determinante de la temporada.

LI- Andrew Robertson: el lateral escocés viene alternando con Milos Kerkez en el costado izquierdo. En sus 19 partidos por Premier aún no ha anotado.

MC - Alexis Mac Allister: parte de la columna vertebral del equipo, ha disputado todos los partidos excepcto uno en esta Premier. Conducción, pases entre líneas y llegada al gol son solo algunas de sus virtudes.

MC - Ryan Gravenberch: un futbolista clave en la estructura del Liverpool por despliegue y compromiso. Suele romper líneas y aprovechar los espacios.

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

MC - Dominik Szoboszlai: Una de las llaves que tiene el equipo para abrir partidos cerrados. Su pegada es cada vez más influyente. Sabe atacar los espacios y cuando está cerca del arco, es peligroso como un delantero más.

MCO- Florian Wirtz: al ex-Leverkusen se le exige una cuota mayor de gol, tal como lo hacía en el club alemán. En esta Premier jugó 27 partidos y solo marcó en cuatro ocasiones.

CD - Cody Gakpo: el holandés no marca por Premier desde febrero en el triunfo ante West Ham. Puede jugar bien abierto por izquierda o como segundo delantero y se destaca por su excelente remate de media distancia.

CD - Hugo Ekitike: mientras Isak recupera su forma, el puesto de centrodelantero sigue siendo del francés. En 29 encuentros de Premier se despachó con 11 goles y 4 asistencias.

Liverpool v West Ham United - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Así se vería la formación de Liverpool (4-3-3)

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai

Delanteros: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké

Así se vería la formación del Fulham (4-2-3-1)

Fulham v Burnley - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Portero: Bernd Leno

Defensas: Timothy Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Antonee Robinson

Centrocampistas: Alex Iwobi, Sander Berge; Harry Wilson, Joshua King, Oscar Bobb

Delanteros: Rodrigo Muniz

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