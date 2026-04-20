La posible alineación titular de Monterrey para enfrentar al Puebla

Este martes 21 de abril, Rayados de Monterrey, que se sigue cayendo a pedazos, se enfrenta al Puebla en el Estadio BBVA, buscando despedirse con una victoria frente a su gente, ya que quedó eliminado a dos fechas de concluir la fase regular de la Liga MX.



La Pandilla viene de enfrentarse al Pachuca en El Gigante de Acero y a pesar de que comenzó ganando con un penal bien ejecutado por el argentino Lucas Ocampos, los hidalguenses tuvieron respuesta a través del brasileño Robert Kenedy, Alan Bautista y el ecuatoriano Enner Valencia para dejar el marcador 1-3.



Por otro lado, La Franja llega tras ser exhibida 5-0 por el Guadalajara, manteniéndose entre los tres últimos lugares de la competencia y prácticamente condenada a pagar la multa por quedar entre los tres últimos sitios de la porcentual.



Aquí está la posible alineación de La Pandilla:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE MONTERREY

Sergio Canales | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Luis Cárdenas – El Mochis poco pudo hacer en la goleada de los Tuzos, ya que su defensa fue realmente exhibida con grandes fallos, sobre todo en el último madruguete.

Defensa: Víctor Guzmán – Carlos Salcedo sigue lejos de su nivel óptimo, siendo superado con mucha facilidad y sin poder competir cuando se trata de velocidad. El Toro tomaría su papel tras lo ocurrido frente a los Tuzos.

Defensa: Stefan Medina – El colombiano debe ser uno de los más frustrados con la situación del equipo porque es uno de los capitanes y uno de los estandartes de los últimos tiempos. Fue el que consiguió el penal a favor.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – Luego del grosero error de Luis Reyes en la fecha pasada al equivocarse en la salida ocasionando el contragolpe del empate, le tocaría ir al banquillo para darle entrada al canterano lagunero.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – El defensa supera los mil minutos jugados con La Pandilla, por eso podría mantenerse en su puesto, aunque debe mejorar en el tema defensivo.

Pivote: Fidel Ambriz – Hay opiniones divididas con respecto al contención. Unos aseguran que es de lo poco salvable del equipo, pero otros también le ven muy poca calidad para estar en la institución.

Pivote: Óliver Torres – Un jugador que nunca pudo marcar diferencia desde su arribo y por eso el público pide a gritos que se marche para el siguiente torneo. Sin embargo, se mantiene fijo.

Mediocentro: Jesús Corona – En los últimos compromisos, Tecatito ha sido utilizado como mediocentro. Es otro de los que más frustración siente por el presente del club. El español Sergio Canales podría quedarse en el banquillo para entrar de recambio en el complemento.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – Pese al penal que convirtió, sigue quedando a deber y la gente ya comenzó a hartarse. Sumado a ello, fue acusado de soberbio por sus ya conocidas acciones a las que ha acostumbrado.

Extremo derecho: Luca Orellano – La afición cree que es de lo más rescatable. En el primer tiempo tuvo gran sacrificio defensivo y ofensivo. De cualquier forma, la triste situación colectiva del equipo poco pudo aportarle.

Delantero: Uros Djurdjevic – La fecha pasada le tocó estar en el banquillo para darle tiempo a Roberto de la Rosa, pero todo apunta a que regresará a la titularidad.

Lucas Ocampos | Azael Rodriguez/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Monterrey (4-2-3-1)



Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, ‘Toro’ Guzmán, Stefan Medina, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Fidel Ambriz, Óliver Torres, ‘Tecatito’ Corona

Delanteros: Lucas Ocampos, ‘Djuka’ Djurdjevic, Luca Orellano

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE PUEBLA (3-4-2-1)

Nico Díaz | Jam Media/GettyImages

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Nico Díaz, Juan Vargas, José Pachuca

Mediocampistas: Fernando Monarrez, Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Iker Moreno

Delanteros: Emiliano Gómez, Owen González, Alexis Canelo

MÁS NOTICIAS SOBRE MONTERREY