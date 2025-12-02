La posible alineación titular de Monterrey para enfrentarse a Toluca

Los Rayados del Monterrey llegan con el ánimo por los cielos a esta semifinal de ida en el Apertura 2025 de la Liga MX, en donde enfrentarán al Toluca, partido que se disputará este miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA, sitio en donde buscarán aprovechar el empuje de su gente para sacar una ventaja importante de cara a la vuelta.

La Pandilla dejó en el camino al Club América luego de un gol de último minuto de Germán Berterame, quien de cabeza puso el dos por uno, que si bien dejaba el marcador en favor de los azulcremas, servía en el global para aprovechar el 2-0 que hicieron en su casa.

Contra los Diablos Rojos, la última ocasión que se enfrentaron en suelo norteño, el marcador terminó en su favor, esto fue en los pasados cuartos de final del Clausura 2025, ahí marcó Nelson Deossa, Sergio Canales y Berte para la causa regia, mientras que para los choriceros marcó Guzmán en propia puerta y Luis García el segundo.

POR: Luis Cárdenas - Contra el América en la ida dejó su arco en cero y aunque no ha tenido la regularidad que seguramente quisiera, siempre que se le requiere lo hace de buena forma. Ya es titular y toca afrontar dicho nombramiento como se debe.

LD: Erick Aguirre - No tuvo la eliminatoria más destacada de su carrera, recuperó cuatro pelotas de peligro, ganó algunos duelos terrestes y salió de cambio para cederle su lugar a Chávez, quien a la postre dio una asistencia.

DFC: Sergio Ramos - El pundonor con el que el español disputó el duelo frente a las Águilas es digno de una trayectoria como la que lo avala. Algunos aseguran que tuvo que irse expulsado y todo quedó en una amarilla que le permitirá estar en la ida.

DFC: Stefan Medina - El colombiano ha sabido ser el dúo perfecto de Ramos, situación que le genera tanta confianza para salir con pelota controlada, tener un promedio de 80% de pases precisos y hasta un buen porcentaje de disparos intentados.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral mexicano es quien más gusta de irse al frente, intentó tres disparos a portería y dos fueron con dirección de gol, además de completar casi el 70% de sus duelos mano a mano.

Monterrey v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

MD: Óliver Torres - Pese a jugar más pegado a la banda, este hombre hace mucha labor defensiva. Contra el Ame logró algunas recuperaciones importantes y tiene la facilidad de inmediatamente irse al frente con el balón controlado.

MCD: Fidel Ambriz - Contra las Águilas no estuvo muy preciso, apenas y llegó al 65% de pases completados, situación que para un mediocampista es vital. Aún así mantiene un promedio arriba del 80 por ciento en acciones defensivas.

MCO: Iker Fimbres - Seguramente este juvenil mexicano tomará el lugar de Jorge 'Corcho' Rodríguez, quien se fue expulsado. En los 9 juegos que disputó en la fase regular, demostró que sus labores en ataque son dignas de un jugador de mucha mayor experiencia.

MI: Jesús Corona - El 'Tecatito' ha mantenido un nivel por demás sobresaliente en el campeonato mexicano y en cuartos de final no desentonó. Es ese hombre que juega sencillo y si tiene opción, va a buscar el arco rival.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

DD: Sergio Canales - El español impone el ritmo de juego que él quiere, frena y piensa si es necesario, pero también acelera si la jugada lo dicta. Ha marcado 10 goles y al América le hizo uno de ellos.

DI: Germán Berterame - Después de su gol in extremis, seguro llegará a este duelo con el ánimo por los cielos, también cuenta con 10 anotaciones y llegó de menos a más a esta instancia definitoria.

Así se vería la formación de Monterrey (4-4-2)

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Jesús Corona, Fidel Ambriz, Iker Fimbres, Óliver Torres

Delanteros: Sergio Canales, Germán Berterame

Así se vería la formación de Toluca (4-3-3)

Portero: Hugo González



Defensas: Jesús Gallardo, Federico Pereira, Antonio Briseño, Diego Barbosa



Mediocampistas: Marcel Ruiz, Franco Romero, Jesús Angulo



Delanteros: Nicolás Castro, Helinho, Paulinho

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX