La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Alavés

Atrás quedó la eliminación en Champions ante el Bayern Múnich. El Real Madrid vuelve a poner el foco en La Liga, donde a falta de siete partidos por disputar se encuentra 9 puntos por debajo del Barcelona. Si el equipo de Arbeloa quiere mantener sus chances hasta el final, no puede cometer más errores.

Con Mbappé, Vini y Bellingham ya consolidado nuevamente en el once inicial, este es el equipo que piensa Arbeloa para saltar al campo ante el Alavés este martes 21 de abril en el Santiago Bernabéu.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Andriy Lunin - El ucraniano no viene teniendo buenas actuaciones desde que ocupa el arco por la lesión de Courtois. En Liga ha disputado 3 encuentros y ha encajado 5 goles.

LD: Trent Alexander-Arnold - Un lateral que es mucho más que eso. A su proyección por la banda, le suma juego interno al asociarse con los volantes.

DFC: Antonio Rüdiger - El líder de la defensa y un referente muy importante en la plantilla. Las lesiones no le han permitido exhibir su mejor versión en esta temporada.

DFC: Éder Militão - El brasileño ya se encuentra recuperado de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses. El Real Madrid gana presencia y juego aéreo con él en el equipo.

LI: Ferlan Mendy - El francés pelea el puesto de lateral izquierdo con Álvaro Carreras y Arbeloa aún ha confirmado quién de lo dos estará desde el arranque. En Liga, ha jugado solo 3 partidos en esta temporada.

MD: Federico Valverde - El capitán y el alma de este equipo. Un jugador todoterrero, generoso con sus compañeros y dueño de uno de los remates más fuertes del fútbol mundial.

MC: Jude Bellingham - Visión de juego, llegada al arco rival y un despliegue de área a área. El ex-Dortmund busca recuperar terreno y el nivel que supo mostrar en la temporada pasada.

MC: Arda Güler - Viene de un jugar un partidazo con dos goles incluidos ante el Bayern, que sin embargo no le alcanzaron al Madrid para dar vuelta la serie. Lo que queda claro es que el turco ya es un jugador de elite y una fija en el once merengue.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

MC: Brahim Díaz- El marroquí irá desde el arranque por el sector izquierdo del mediocampo, pero con libertad para sumarse al ataque. Extrañamente, aún no ha marcado en 23 partidos jugados en esta Liga.

DC: Vinicius Jr. - Comienza las jugadas volcado a la izquierda para luego aparecer por todo el frente de ataque. Un jugador imparable en el uno a uno y con mucho aporte de gol.

DC: Kylian Mbappé - El máximo goleador de la Liga con 23 goles, promedia 2,3 tiros a puerta por partido.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Ferland Mendy

Mediocampistas: Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Díaz

Delanteros: Vinícius Jr., Kylian Mbappé

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Anadolu/GettyImages

Así se vería la formación del Alavés (4-4-2)

Portero: Antonio Sivera

Defensas: Ángel Pérez, Nehuel Tenaglia, Jonny Otto, Víctor Parada

Mediocampistas: Pablo Ibáñez, Jon Guridi, Antonio Blanco, Carles Aleñá

Delanteros: Ibrahim Diabate, Toni Martínez

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP