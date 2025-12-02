La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse al Athletic Club

El Real Madrid vuelve a jugar por LaLiga, luego de un empate con sabor a derrota ante el Girona en Montilivi por 1-1.

Ahora, los espera el Athletic Club en San Mamés, pero con la obligación de volver a ganar luego de tres empates consecutivos que le hicieron perder el liderazgo en manos del FC Barcelona: el Rayo Vallecano, el Elche y el Girona fueron los equipos que repartieron puntos ante los de Xabi Alonso.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Thibaut Courtois - Tuvo un partido con grandes respuestas ante el Girona y Xabi volvería a confiar en él para pararse bajo los tres postes del Real Madrid.

LD: Trent Alexander Arnold - Es un creador de juego desde el lateral derecho, con influencia similar a la de un mediocampista ofensivo: más cerebro y técnica que marcaje y físico.

DFC: Antonio Rudiger - Sorprendió la titularidad ante el Girona y respondió muy bien físicamente, por lo que no es descabellado imaginar que repita.

DFC: Éder Militão - Fue el mejor jugador ante el Girona, y responde su liderazgo en la defensa del Real Madrid.

LI: Álvaro Carreras - El lateral izquierdo ofrece profundidad y velocidad por su banda. Su vocación ofensiva le permite sumarse al ataque y generar peligro con sus centros.

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

MC: Jude Bellingham - Jugando en la posición que sea, el inglés sigue siendo decisivo. Su llegada desde segunda línea, inteligencia táctica y olfato goleador son un recurso invaluable.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés se acaba de recuperar de una lesión y jugará su segundo partido consecutivo como titular tras su arranque frente al Olympiacos.

MC: Arda Güler - El joven talento turco asume el rol creativo en la medular. Su visión de juego, regate y precisión en el pase son la llave para abrir defensas cerradas. El juego del Madrid pasa por sus botas.

MC: Federico Valverde: - El uruguayo será el capitán nuevamente y ocupará la banda derecha. Valverde siempre rinde en todas las posiciones que ocupa en el campo pero no está en su mejr nivel esta temporada.

DC: Vinícius Junior - La estrella brasileña es una de las principales armas del ataque Merengue. Su velocidad explosiva y regate endiablado por la izquierda lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa. Necesita volver a ver portería.

DC: Kylian Mbappé - El delantero francés es la referencia en punta. Su potencia, velocidad y letalidad frente al arco lo hacen el jugador más peligroso del planeta. Viene de hacerle cuatro goles al Olympiacos y uno ante el Girona.

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander Arnold, Raúl Asensio, Ferland Mendy, Álvaro Carreras

Centrocampistas: Federico Valverde, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Así se vería la alineación del Athletic Club (4-4-2)

Portero: Unai Simon

Defensas: Iñigo, Vivian, Paredes, Yuri

Mediocampistas: Navarro, Jauregizar, Rego, Williams, Berenguer

Delanteros: Guruzeta

