La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al Betis

Las esperanzas del Real Madrid de ganar LaLiga siguen intactas. A nueve puntos del Barcelona, el equipo todavía tiene la posibilidad matemática de pelear por la cima y dar vuelta una carrera que el año pasado se le escapó en el tramo final.

Los de Álvaro Arbeloa llegan con un triunfo frente al Alavés y quieren repetir frente a un Betis que marcha quinto, con sus propias ambiciones y que también viene de sumar de a tres frente al Girona. El desafío va a ser mantener el nivel y dejar atrás el golpe que significó la eliminación en la Champions.

La posible alineación del Real Madrid

Jude Bellingham, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

POR: Andriy Lunin - El ucraniano seguirá bajo los tres palos por la baja de Thibaut Courtois. Alterna intervenciones de gran nivel con algunos errores en sus salidas, lo que denota todavía su falta de confianza.

LD: Trent Alexander-Arnold - Por ahora mantiene la titularidad en el equipo y, si bien aporta precisión en los envíos y buena participación en fase ofensiva, todavía necesita fortalecerse para ser la principal alternativa en su puesto. Su rendimiento crece cuando el equipo se instala en campo rival y puede asociarse por dentro.

DFC: Antonio Rüdiger - Volvería al once desde el inicio luego de la lesión de Éder Militao. El defensor sostiene la zaga con su presencia e impone condiciones en cada duelo. No tiene problemas en asumir la conducción de la última línea.

DFC: Dean Huijsen - Lleva 21 titularidades en LaLiga, con dos goles y dos asistencias. No duda en adelantar metros y sumarse a la fase ofensiva cuando el equipo lo necesita.

LI: Ferland Mendy - Volvió de su lesión y se lo vio como siempre, sin señales de inactividad. Cumple con su tarea sin sobresaltos. Cada vez que está disponible se gana un lugar en el once.

MC: Arda Güler - Atraviesa su mejor momento desde que llegó al Merengue, impulsado por su actuación en la vuelta de la Champions frente al Bayern con dos goles. Ante el Alavés alcanzó los 50 partidos en la temporada, siendo el jugador con más presencias del plantel. Suma 4 goles y 8 asistencias en liga.

MC: Aurélien Tchouaméni - Se ubica como ancla del equipo, atento a la recuperación y a dar el primer pase. Aporta orden en la mitad de la cancha.

MC: Federico Valverde - Es una fija en el mediocampo por todo lo que aporta a lo largo del partido. Está en todas partes, acompaña a la defensa defensa, llega al área rival y baja a tierra al equipo cuando lo necesita. En LaLiga suma 5 goles y 8 asistencias.

MCO: Jude Bellingham - Suele comenzar los partidos con mucha incidencia y presencia en el ataque, aunque con el correr de los minutos su nivel baja, en parte por la falta de ritmo que le dejó la lesión que lo tuvo fuera. Aun así, es cuestión de tiempo para que recupere su mejor versión.

DC: Vinícius Jr - Vinícius es Vinícius. Peligro permanente cuando recibe y también cuando define. Le cuesta hacer oídos sordos a lo que se dice de él y eso puede sacarlo del partido, aunque sus números hablan por sí solos. Lleva 12 goles en 27 titularidades en LaLiga.

DC: Kylian Mbappé - El gran goleador del equipo y del campeonato. Viene de marcar frente al Alavés y cortar una sequía que arrastraba desde febrero en LaLiga. Suma 24 goles en 26 titularidades, números de otro mundo.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-1-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Ferland Mendy, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold

Mediocampistas: Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde

Mediapunta: Jude Bellingham

Delanteros: Vinícius Jr, Kylian Mbappé

Así se vería la formación del Betis (4-2-3-1)

Héctor Bellerín, Real Betis | Eurasia Sport Images/GettyImages

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Ricardo Rodríguez, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín

Mediocampistas: Sergi Altimira, Sofyan Amrabat

Mediapuntas: Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Antony

Delantero: Cucho Hernández

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