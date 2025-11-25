La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentarse al Olympiacos

El Real Madrid vuelve a jugar por la UEFA Champions League tras el parón internacional y buscará la recuperación en ese certamen frente al Olympiacos luego de lo que fue la derrota ante el Liverpool en Anfield.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Thibaut Courtois - El guardameta belga es un muro bajo los tres palos. Su seguridad y capacidad para realizar paradas milagrosas son la base de la solidez defensiva de la Casa Blanca.

LD: Federico Valverde - El 'Halcón' vuelve a demostrar su polivalencia ocupando el lateral derecho. Su despliegue físico incansable le permite cubrir toda la banda, aportando tanto en defensa como en ataque; sin embargo.

DFC: Raúl Asencio - El joven canterano se ha ganado un lugar en el once. Su sobriedad, buen posicionamiento y salida de balón lo convierten en una pieza fiable en la zaga.

DFC: Dean Huijsen - El central neerlandés aporta altura y contundencia en el juego aéreo. Su capacidad para anticipar y cortar avances rivales es fundamental para la defensa blanca.

LI: Álvaro Carreras - El lateral izquierdo ofrece profundidad y velocidad por su banda. Su vocación ofensiva le permite sumarse al ataque y generar peligro con sus centros.

MI: Jude Bellingham - Jugando en una posición más ofensiva, el inglés sigue siendo decisivo. Su llegada desde segunda línea, inteligencia táctica y olfato goleador son un recurso invaluable.

Jude Bellingham (Real Madrid FC) seen during the LaLiga EA... | SOPA Images/GettyImages

MC: Eduardo Camavinga - El motor francés del mediocampo. Su energía, capacidad de recuperación y habilidad para romper líneas con el balón controlado son vitales para el equilibrio del equipo.

MC: Arda Güler - El joven talento turco asume el rol creativo en la medular. Su visión de juego, regate y precisión en el pase son la llave para abrir defensas cerradas.

ED: Brahim Díaz - El malagueño es pura magia y desequilibrio. Partiendo desde la derecha o con libertad de movimientos, su capacidad para el uno contra uno genera constantes problemas a los rivales.

DC: Vinícius Junior - La estrella brasileña es la principal amenaza ofensiva. Su velocidad explosiva y regate endiablado por la izquierda lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa.

DC: Kylian Mbappé - El delantero francés es la referencia en punta. Su potencia, velocidad y letalidad frente al arco lo hacen el jugador más peligroso del planeta.

FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Castillo/GettyImages

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Federico Valverde, Raúl Asensio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras

Centrocampistas: Brahim Díaz, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Así se vería la formación del Olympiacos (4-5-1)

Portero: Konstantinos Tzolakis

Defensas: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Piola, Francisco Ortega

Centrocampistas: Santiago Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence

Delanteros: Ayoub el Kaabi

