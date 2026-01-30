La posible alineación titular de Tigres para enfrentarse a León

La Jornada 4 del Clausura 2026 presenta un duelo de urgencias compartidas en el Bajío. Los Tigres de la UANL viajan al Estadio León para medirse a La Fiera en un partido donde el margen de error comienza a estrecharse.

Ambos equipos llegaron al fin de semana empatados con 4 unidades en la tabla general, navegando en la media tabla (León 9°, Tigres 11°) y con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para no perder el tren de la liguilla directa.

Para Guido Pizarro, el estratega felino, la semana ha sido un ejercicio de gestión de crisis defensiva. Tras el empate sin goles ante Toluca, el equipo perdió a Juan José Purata por expulsión, lo que se suma a la baja de larga duración de Marco Farfán (fractura de escafoides).

Sin embargo, no todas son malas noticias en el campamento universitario: Jesús 'Stitch' Angulo y Ozziel Herrera han recibido el alta médica, ofreciendo oxígeno puro a una plantilla que busca su identidad bajo el mando del 'Conde'.

Tigres UANL v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La posible alineación de Tigres vs León

POR: Nahuel Guzmán – El 'Patón' indiscutible. En partidos cerrados y de visita, su liderazgo y capacidad para manejar los tiempos son vitales para un equipo en construcción.

LD: Jesús Garza – La salida por derecha. Con la defensa central remendada, Garza tendrá que ser más prudente en sus subidas, priorizando el cierre de espacios a la espalda.

DFC: Joaquim – El nuevo jefe. Sin Purata a su lado, el brasileño debe ser la voz de mando. Su anticipación será clave para frenar a los delanteros de la Fiera.

DFC: Jesús Angulo – El regreso esperado. Ante la emergencia, el 'Stitch' podría actuar como central por izquierda o lateral, aportando esa solidez que le faltó al equipo en jornadas pasadas.

LI: Osvaldo Rodríguez – Experiencia en la banda. Enfrentar a su ex equipo (si aplica la narrativa) o jugar en una cancha que conoce bien (León) le da un plus. Su misión es anular los desbordes locales.

Atletico San Luis v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

MCD: Fernando Gorriarán – El motor charrúa. Su despliegue físico es el termómetro de Tigres. Deberá morder en la recuperación y conectar rápido con los creativos.

MCD: Rómulo – El socio en la medular. Aportando equilibrio y posesión, su función será liberar a Gorriarán para que pise el área rival.

ED: Diego Lainez – El factor desequilibrio. 'Factor' necesita pesar más en el marcador. Sus diagonales hacia el centro son la llave para abrir a la defensa esmeralda.

MCO: Juan Brunetta – El cerebro. Todo el juego ofensivo pasa por sus pies. Si Brunetta está fino, Tigres tiene altas probabilidades de llevarse los puntos.

EI: Ángel Correa – La amenaza por fuera. Su habilidad en el uno contra uno complementa el ataque, obligando a la defensa de León a abrirse.

DC: Nicolás Ibáñez – El 'Toro' del gol. La referencia de área. Necesita balones y con Brunetta y Lainez surtiendo, su trabajo es finalizar las jugadas a un toque.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Agustin Cuevas/GettyImages

Así se vería la formación de Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Osvaldo Rodríguez

Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Osvaldo Rodríguez Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rómulo

Fernando Gorriarán, Rómulo Volantes ofensivos: Ángel Correa, Juan Brunetta, Diego Lainez

Ángel Correa, Juan Brunetta, Diego Lainez Delantero: Nicolás Ibáñez

Así se vería la formación de León (4-3-3)

La Fiera buscará hacer pesar el Nou Camp con un esquema ofensivo, confiando en la potencia de Cambindo y un medio campo con mucha llegada.

Portero: Óscar García

Óscar García Defensas: Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas, Salvador Reyes

Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas, Salvador Reyes Mediocampistas: José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Juan Domínguez

José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Juan Domínguez Delanteros: Iván Moreno, Diber Cambindo, Ismael Díaz

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX