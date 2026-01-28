La directiva de Tigres busca darle a Guido Pizarro el medio de contención que tanto desea

Tigres ha decidido ir con todo por su fichaje final del mercado. La directiva felina entiende que el plantel necesita un ajuste clave en la zona medular y el propio Guido Pizarro, hoy técnico del club, ha marcado la prioridad absoluta: incorporar un medio de contención que ordene, sostenga y eleve el funcionamiento colectivo.

La búsqueda no es improvisada. En el análisis interno de Tigres UANL hay consenso sobre la carencia que dejó una pieza histórica en esa zona del campo. Desde la salida de un referente, el equipo no ha logrado un reemplazo natural que combine lectura táctica, rigor defensivo y salida limpia desde el primer pase.

El nombre que hoy domina la mesa de negociaciones milita en Europa y responde a un perfil joven, pero con recorrido competitivo. Se trata de Pedro Bravo, mediocampista colombiano de 21 años que actualmente juega en el FC Midtjylland, uno de los proyectos más sólidos de la Superliga Danesa.

Bravo ha sido seguido por el área deportiva de Tigres durante meses. Su evolución en el fútbol europeo, especialmente en un entorno táctico exigente como el danés, ha convencido al cuerpo técnico. Es un volante de corte moderno, capaz de sostener el ritmo alto, cubrir amplios espacios y ofrecer soluciones simples bajo presión.

Desde el entorno del jugador existe apertura total al cambio. Pedro Bravo ve con buenos ojos una salida rumbo a la Liga MX, seducido por un proyecto competitivo, estabilidad institucional y la posibilidad de asumir un rol protagónico. Tigres, además, le ofrece un escenario ideal para consolidarse a nivel internacional y dar un salto mediático.

La comparación es inevitable y dentro del club no se esquiva. En Tigres ven en Bravo virtudes muy similares a las que durante años ofreció Rafael Carioca, una auténtica leyenda felina. Inteligencia posicional, lectura del juego y capacidad para equilibrar al equipo son rasgos que destacan en los informes internos.

Guido Pizarro considera que este fichaje es clave para terminar de moldear su idea futbolística. El técnico entiende que sin un ancla fiable en la mitad de la cancha, el equipo sufre en transiciones defensivas y pierde control en partidos cerrados. Por eso ha insistido “a toda costa” en cerrar esta incorporación.

Las negociaciones avanzan con cautela, pero con optimismo. Tigres sabe que está ante una apuesta estratégica, no solo para el presente inmediato, sino para el mediano plazo. Si el acuerdo se concreta, Pedro Bravo llegará con la misión clara: asumir el legado de una posición histórica y convertirse en el nuevo eje del mediocampo felino.

