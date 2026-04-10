Las posibles alineaciones titulares del partido entre América y Cruz Azul

El Estadio Banorte Azteca abre sus puertas este sábado 11 de abril para celebrar el Clásico Joven entre el América y Cruz Azul, en el glorioso retorno de las Águilas a su hogar, tras haber estado disputando sus encuentros en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde además buscarán a toda costa quedarse con los tres puntos porque son sextos de la tabla general con 18 puntos, en tanto que su rival es segundo con 27 unidades.



Ambos llegan a este cotejo tras haber encarado los cuartos de ida de la Copa Campeones de la CONCACAF, sin que ninguno pudiera sacar la victoria. En el caso de los azulcremas, igualaron sin goles frente al Nashville SC en el GEODIS Park, mientras los cementeros están prácticamente fuera al ser vapuleados 3-0 por Los Ángeles FC en el BMO Stadium.



Durante la semana, el colombiano Cristian Borja y Kevin Álvarez no pudieron estar con los emplumados debido a molestias físicas, sin saber todavía sí están al cien para ser tomados en cuenta. A ellos se suma Henry Martín, quien supuestamente ya estaba listo para reaparecer la fecha pasada, pero al final ni siquiera fue llevado al banquillo.



A diferencia de los locales, La Máquina Celeste llega con carro completo, pues no tiene lesionados, aparte el argentino Agustín Palavecino retorna tras haber cumplido su partido de suspensión por acumulación de tarjetas.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos conjuntos:

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL AMÉRICA

Alejandro Zendejas | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Portero: Rodolfo Cota – Pese a la ausencia de Luis Malagón, el mundialista ha sabido darle seguridad a los tres postes, sacando a flote su vasta experiencia.

Defensa: Sebastián Cáceres – El uruguayo vio acción entre semana, pero debido a la importancia de este compromiso, el técnico brasileño André Jardine no puede darse el lujo de darle descanso.

Defensa: Ramón Juárez – Mismo caso. Si hay alguien que entiende lo que significa defender el escudo americanista, ese es el canterano, quien deja el alma en el campo y sabe muy bien lo que significa un clásico.

Lateral izquierdo: Thiago Espinosa – El reciente fichaje no fue utilizado para a Concachampions y sin Cristian Borja, lo más natural sería que pusieran a uruguayo, quien apenas ha visto minutos en tres encuentros.

Lateral derecho: Israel Reyes – Sin Kevin Álvarez ni Dagoberto Espinoza, el seleccionado nacional es aquel que toma el rol y lo hace bastante bien, ya que a pesar de ser un central nato, hasta en la selección ha sido colocado de lateral.

Pivote: Rodrigo Dourado – El brasileño sí ha entendido lo que significa representar la camiseta azulcrema, tratando de marcar diferencia en el centro del campo. No obstante, tendrá que andar con cuidado porque ya tiene cuatro amarillas y de recibir una más, se perdería el siguiente encuentro.

Pivote: Érick Sánchez – La semana pasada hubo miedo de que El Chiquito se hubiera lesionado, pero para buena suerte del equipo sólo fue un susto. El seleccionado nacional acompañaría al brasileño, aunque sus funciones serían más ofensivas, esperando abrir el juego.

Mediocentro: Raphael Veiga – El brasileño ha dado algunos chispazos, pero todavía no acaba de carburar y se sigue esperando que sea un digno sucesor del español Álvaro Fidalgo. Tras haber pasado desapercibido entre semana, buscará ser factor para sacarse la espina.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez – La afición se extrañó al ver que el uruguayo no fue utilizado entre semana a pesar de estar en la banca. Con la energía a tope lo lógico sería verle de inicio, sobre todo porque es una de las armas más peligrosas que tiene el equipo.

Extremo derecho: Alejandro Zendejas – El estadounidense siempre le provoca problemas a La Máquina, así que se espera una gran actuación suya, siendo aquel que genere aproximaciones importantes desde el flanco derecho.

Delantero: Patricio Salas – El colombiano Raúl Zúñiga no está dando garantías y Henry Martín sigue fuera, por lo que el canterano podría ser el ‘9’, esperando que su buena movilidad dentro del área les de oportunidades de gol.

Israel Reyes | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-2-3-1)



Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Thiago Espinosa, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Érick Sánchez, Raphael Veiga

Delanteros: Brian Rodríguez, Alex Zendejas, ‘Pato’ Salas

LA POSIBLE ALINEACIÓN DEL CRUZ AZUL

Erik Lira | Kevork Djansezian/GettyImages

Portero: Andrés Gudiño – Pese al retorno del arquero colombiano Kevin Mier, parece que el estratega argentino Nicolás Larcamón le ha dado la confianza al meta nacional de mantenerse en el puesto hasta el final del semestre.

Defensa: Gonzalo Piovi – Sin haber visto acción entre semana, el argentino estará totalmente fresco para encarar el compromiso. Tendrá que estar totalmente concentrado debido a los peligros que habría por los costados.

Defensa: Willer Ditta – De repente el colombiano ha cometido fallos que lo han hecho estar en el ojo de la afición, sin embargo, también ha demostrado solidez, por eso deberá hacer un papel digno para recobrar la confianza.

Defensa: Erik Lira – El seleccionado nacional sería habilitado como un tercer defensa ante la falta de piezas. Si bien el pivote conoce la posición, también está la opción de colocar a Amaury García, que últimamente ha sido habilitado ahí.

Interior izquierdo: Carlos Rotondi – Pareciera que el argentino ha perdido la confianza porque ya no ha dado actuaciones tan brillantes como en el pasado. Frente al América tiene una especie de trauma, así que esperará no cometer fallos que perjudiquen al equipo.

Interior derecho: Omar Campos – Tras la partida de Jorge Sánchez, ha habido variantes del cuerpo técnico, pero el defensor es quien más tiene grabado el rol. Por ahora le sigue faltando ser más impulsivo hacia el frente.

Pivote: Agustín Palavecino – Después de su castigo, el argentino vuelve y vaya que lo extrañaron la fecha pasada ante Pachuca. Si hay alguien que puede darle una gran conexión a la defensiva con la ofensiva ese es el sudamericano.

Mediocentro: Jeremy Márquez – Con el paso del tiempo, el canterano rojinegro fue ganando más minutos y ha hecho bien su labor. Partiendo desde el mediocampo sabe muy bien como abrirse paso encarando al rival continuamente.

Mediapunta: Carlos Rodríguez – Podrá ser criticado debido a que no se consolida en selección, pero mientras siga funcionado en el club, a los aficionados les importa poco. Charly llega a ser el que distribuye el balón y hace pases claves.

Mediapunta: José Paradela – El cerebro del equipo no es otro que el argentino, quien normalmente anota o asiste. Jugando detrás del ‘9’ genera mucho peligro, gracias a su buena visión del campo de juego, contando también con buen golpeo.

Delantero: Gabriel Fernández – A pesar de que Eberiche Eze ahora sí estará disponible, el uruguayo es quien se mantiene como el ‘9’ inicial. El Toro jugó entre semana y el argentino Nico Ibáñez fue su relevo, lo cual podría repetirse.

Agustín Palavecino | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1)



Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Erik Lira

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Omar Campos

Delanteros: José Paradela, Charly Rodríguez, ‘Toro’ Fernández

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