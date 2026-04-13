Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

La tensión crece a medida que se acerca la hora del partido. La expectativa es enorme, a la altura del encuentro que jugarán estos dos grandísimos equipos. Y poco a poco, las alineaciones con las que saldrá a jugar cada uno van quedando más claras.

La Champions es el gran objetivo tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid. Todo se definirá en el Metropolitano este martes 14 de abril, escenario al que el conjunto colchonero llega con la ventaja del 0-2 obtenida en el Camp Nou.

A continuación, los posibles titulares de cada equipo.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Juan Musso – Oblak ya se encuentra recuperado de su distensión y podría ser de la partida, pero todo indica que Simeone apostará por el arquero argentino que en la ida mantuvo su valla en cero.

LD: Nahuel Molina - El campeón del mundo ocupara el sector derecho de la defensa. Con el resultado a favor, será difícil imaginarlo volcándose mucho al ataque, a menos que el partido lo exija.

DFC: Robin Le Normand – Jerarquía y personalidad en la última línea. El ex-Real Sociedad deberá tener un partido perfecto teniendo en cuenta la capacidad ofensiva de los culés.

DFC: Clément Lenglet - La suspensión de Pubill y la lesión de Hancko le abre la puerta al central, precisamente ante su ex-club. La falta de continuidad en un partido como el del martes podría jugarle en contra, pero cuenta con experiencia para afrontarlo.

LI: Matteo Ruggeri – El italiano mantendrá un duelo clave con Lamine Yamal y deberá ser responsable en sus incursiones ofensivas. En esta Champions ya ha aportado 3 asistencias en 12 partidos.

MD: Giuliano Simeone – El hijo del Cholo interpreta a la perfección lo que quiere el DT y la idiosincracia colchonera. Un volante que juega con el cuchillo entre los dientes y no da por perdida ninguna pelota.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

MC: Marcos Llorente – Puede jugar tanto como interno como volcado a la derecha. Simeone apuesta por él por su experiencia en esta clase de partidos.

MC: Koke – A sus 34 años, el hombre que más partidos a jugado con la camiseta del Atlético de Madrid vuelve a integrar un once en un encuentro trascendental. Es el líder dentro del campo y uno que sabe bien cómo encarar esta clase de partidos.

MI: Ademola Lookman – Como extremo o como delantero, el nigeriano es una amenaza permanente para cualquier defensa. Es desequilibrante en el uno contra uno, llega al gol y también puede colaborar con la recuperación gracias a su gran capacidad atlética.

DC: Antoine Griezmann – El francés actuará como un mediapunta con el objetivo de conectar jugadores y asistir a Julián. No hace falta decir de lo que es capaz, aún en la etapa final de su carrera.

DC: Julián Álvarez – El jugador franquicia del Atleti, el delantero que todo lo puede. En la ida abrió el marcador con un tiro libre digno de Messi alcanzando su noveno gol en esta Champions. El Barcelona deberá tener cuidado, la Araña se agranda en este tipo de partidos.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-5-1)

Portero: Juan Musso

Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman

Delantero: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

La posible alineación del Barcelona

POR: Joan García – El ex-Espanyol se adueñó del arco culé y volverá a estar presente ante el Atleti. En esta temporada jugó 39 partidos y le convirtieron 40 goles.

LD: Jules Koundé – No tuvo minutos ante Espanyol, un indicio de que estará desde el arranque en Champions. Barcelona necesita dar vuelta la serie y el francés es un lateral con marcado oficio ofensivo.

DFC: Ronald Araujo – Su presencia no está confirmada ya que Flick analiza también poner a Eric Garcia en la zaga central. De ser incluido, aportará su voz de mando y su imponente físico para contrarrestar la velocidad de Julián.

DFC: Gerard Martín – Pese a ser lateral, a Flick le gusta utilizarlo también como central. Cumplió una buena tarea en la ida, incluso habiendo jugado con uno menos por la expulsión de Cubarsí.

LI: Joao Cancelo – El portugués cumplirá un papel determinante y sus apariciones ofensivas podrían resultar claves para un Barcelona necesitado de goles.

MC: Eric García – Pelea el puesto de pivote junto a Marc Casadó. Su perfil es más defensivo, pero le podría aportar equilibrio a un equipo que seguramente deba tomar riesgos al ir en busca de la remontada.

MC: Pedri – El cerebro del equipo, quien maneja los tiempos y hace jugar a los demás. Gran partes de las chances de clasificar del Barca pasarán por lo que pueda hacer el canario.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

ED: Lamine Yamal – Un jugador capaz de cambiar el rumbo de la serie con pocas intervenciones. Imparable en el mano a mano, su enorme talento le permite tanto marcar como asistir y es el jugador del que más se debe cuidar el Atlético.

MCO: Dani Olmo – Un futbolista pensante, capaz de ver pases donde otros no lo ven. Dueño de un gran remate de media distancia, cuenta con mucha llegada al gol.

EI: Marcus Rashford – Con Lamine de un lado y el inglés del otro, Atlético de Madrid no podrá descuidarse. El ex-United le suma una gran potencia a su juego. Con espacios, implacable.

DC: Robert Lewandowski – El hombre gol del Barca. Aunque en esta temporada sus números no sean los de antes, el polaco es una amenaza permanente. Un definidor nato que sabe integrarse al juego y que también puede asistir a sus compañeros.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Eric García, Pedri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford

Delantero: Robert Lewandowski

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