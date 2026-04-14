Las posibles alineaciones titulares del partido Bayern Múnich vs Real Madrid

Este miércoles 15 de abril, el Bayern Múnich recibirá al Real Madrid en el Allianz Arena por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El 1-2 conseguido por el conjunto alemán en el Santiago Bernabeú le otorga una ventaja mínima en una serie que continúa completamente abierta.

El Bayern intentará hacerse fuerte de local, mientras que el Real Madrid apelará a su historia para revertir la serie; el equipo español ha construido su mística a partir de remontadas improbables y actuaciones decisivas a lo largo de la competencia.

La posible alineación del Bayern Múnich

Ulle trainiert wieder mit Ball! 🧤 pic.twitter.com/cpdnFKdq1K — FC Bayern München (@FCBayern) April 14, 2026

POR: Neuer - Referente absoluto del club alemán, el capitán es clave en el juego con los pies y en las atajadas determinantes.

LD: Konrad Laimer - Se destaca por su intensidad constante por la banda, aporta recorrido y presión alta para la continuidad de los ataques.

DFC: Jonathan Tah - El central es firme en el juego aéreo y en los duelos físicos en disputa. Acumula dos goles en la Bundesliga y uno en la Champions.

DFC: Dayot Upamecano - Aporta potencia y velocidad para corregir en campo abierto y se impone con eficacia en los duelos mano a mano.

LI: Josip Stanisic - Tiene un perfil más defensivo, en comparación con Laimer, ya que prioriza el orden del equipo y del retroceso defensivo.

MC: Aleksandar Pavlovic - Fortalece la dinámica en el mediocampo, posee gran criterio en la disputa y es el encargado de la primera salida del equipo.

MC: Joshua Kimmich - Es el cerebro del equipo, distribuye la pelota con precisión y marca los tiempos de juego, además aparece como pieza clave en la gestación de las jugadas de gol.

ED: Michael Olise - Posee el desequilibrio y la capacidad de encontrar espacios que deriven en ataques fortuitos, se destaca por el uno contra uno como principal arma.

MCO: Serge Gnabry - Tiene movilidad constante, llega al área como sorpresa y participa de las jugadas goleadoras; en esta Champions acumula dos tantos y cuatro asistencias.

EI: Luis Díaz - Es quien posee la verticalidad y genera el cambio de ritmo en los últimos metros. En la Bundesliga suma cinco goles y 11 asistencias en 24 partidos.

DC: Harry Kane - Principal goleador del equipo, es la referencia ofensiva y el generador de juego con mayor eficacia. Hasta la fecha, acumula 31 goles en la liga alemana y 10 en Champions League.

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic

Mediocampistas: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich Mediapuntas: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz

Delanteros: Harry Kane

La posible alineación del Real Madrid

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

POR: Andriy Lunin - Arquero de categoría que continúa en reemplazo de Thibaut Courtois, responde en momentos determinantes y aporta seguridad bajo presión.

LD: Trent Alexander-Arnold - Aporta proyección ofensiva y precisión en los centros, tiene la capacidad de jugar un par de metros más adelante de su posición.

DFC: Antonio Rüdiger - Posee liderazgo dentro del campo del Madrid, tiene firmeza y experiencia en este tipo de partidos decisivos.

DFC: Dean Huijsen - Aporta juventud en la última línea y una buena salida desde el fondo, con intervenciones determinantes en defensa.

LI: Álvaro Carreras - Aporta la amplitud que el Madrid necesita para encontrar espacios de juego y un gran recorrido por la banda, aunque no se destaca por su eficacia en el retroceso y es un punto débil que deberá pulir para el encuentro.

MC: Federico Valverde - Posee despliegue físico y buen remate desde media distancia; en la vigente competencia marcó un hat trick ante el Manchester City y, además, acumula cuatro asistencias.

MC: Eduardo Camavinga - Aporta energía, buena recuperación y una salida limpia en el mediocampo; en Champions fue suplente en los dos partidos ante el City y la ida ante el Bayern.

MC: Jude Bellingham - Posee una influencia total en el juego, tiene eficacia en la llegada al gol y buena conducción de la pelota.

MC: Arda Güler - Es uno de los talentos jóvenes, tiene creatividad en ataque y buena pegada, acumula cuatro goles y ocho asistencias en LaLiga.

DC: Vinicius Jr. - Un jugador desequilibrante en ataque para el Madrid y pieza clave en el uno contra uno.

DC: Kylian Mbappé - Autor del descuento para el club merengue, posee la velocidad y definición determinante para revertir el marcador; es el arma más poderosa dentro del esquema de Álvaro Arbeloa.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Mediocampistas: Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler

Delanteros: Vinícius Jr., Kylian Mbappé

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