Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Chelsea y el Manchester United

Para este segundo cruce de la Premier League entre el Chelsea y el Manchester United, ahora será el turno de los Red Devils de viajar a Stamford Bridge luego del 2-1 conseguido en casa. El equipo londinense llega con cinco ausencias, entre ellas la de Reece James, que venía en buen nivel y no juega desde marzo.

Del lado del United, la atención pasa por Kobbie Mainoo, que no estuvo frente al Leeds y todavía no tiene definida su situación para este partido. Además, el encuentro marcará el regreso de Enzo Fernández luego de una sanción interna por sus declaraciones sobre un posible pase al Real Madrid, aunque todavía no está confirmado si irá desde el arranque o comenzará en el banco.

Manchester United vs Chelsea - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La posible alineación del Chelsea

POR: Robert Sánchez - El español se afianzó como titular durante la temporada y registra nueve vallas invictas en la Premier. Responde con seguridad cuando interviene poco y suele mostrarse firme en remates aislados. Todavía tiene que trabajar su desempeño en partidos de mayor exigencia.

LD: Malo Gusto - Es un jugador que aporta salida en la defensa y presencia en el ataque. Participa en jugadas de gol gracias a su proyección y su lectura para ocupar espacios cerca del área rival, ofreciendo una alternativa permanente para romper líneas desde el sector derecho.

DFC: Wesley Fofana - Gana duelos individuales y aporta solidez en la última línea. Se siente cómodo defendiendo espacios amplios y responde bien en el juego aéreo, convirtiéndose en una pieza importante cuando el equipo necesita sostener el fondo, donde se siente cómodo.

DFC: Jorrel Hato - El neerlandés tiene buen criterio para avanzar con la pelota ya que mientras le aporta orden en la zaga, también se muestra atento para anticipar jugadas del rival.

LI: Marc Cucurella - Está pasando por una de sus mejores rachas. Se posiciona alto para acompañar al mediocampo y también cumple en la recuperación y retroceso con la defensa, con presencia constante en su sector durante todo el desarrollo del partido. Incansable.

MC: Andrey Santos - Ordena la circulación y aporta llegada al área rival. Es una opción constante para pisar el área. Es una buena opción para Rosenior en caso de no poner a Enzo como titular.

MC: Moisés Caicedo - Pilar en la mitad de la cancha. Su tarea pasa por recuperar y sostener la estructura del equipo, además de iniciar jugadas con precisión desde la base. Su regularidad lo mantiene como una pieza fija en el esquema, a pesar de no haber pasado por su mejor partido el fin de semana contra el Manchester City.

MP: Pedro Neto - Suma cinco goles y cuatro asistencias en la Premier. Contra el City le costó generar situaciones pero, por lo general, aporta desequilibrio desde su sector y tiene la capacidad de generar ventajas en el uno contra uno.

MP: Cole Palmer - Se mueve entre líneas y asume protagonismo en la generación de juego. Sabe contener al equipo cuando "las papas queman" y se asocia bien con el ataque.

MP: Estevao - Una apuesta de Rosenior que puede aportar capacidad para encarar y generar peligro. Además de romper estructuras defensivas con su habilidad y aportar variantes en el último tercio del campo.

DC: Joao Pedro - Registra 14 goles y cinco asistencias en la Premier. Referencia ofensiva del equipo, que responde ante cualquier rival, le da movilidad a todo el frente de ataque y aporta eficacia dentro del área para definir jugadas con pocos toques. Futbolista que marca diferencia.

Joao Pedro, Chelsea | John Walton - PA Images/GettyImages

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella

Mediocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Mediapuntas: Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao

Delantero: Joao Pedro

La posible alineación del Manchester United

POR: Senne Lammens - El belga acumula cinco vallas invictas en la temporada. Alterna buenas atajadas con momentos irregulares, aunque ha demostrado reflejos en acciones de corta distancia y presencia en situaciones de exigencia.

LD: Diogo Dalot - Suele aparecer como opción por derecha y acompañar las jugadas en campo rival. Viene de participaciones activas en ataque y busca incidir con centros o pases que generen peligro cerca del área.

DFC: Leny Yoro - Tiene condiciones para crecer en la zaga. Todavía busca imponerse en los uno contra uno y mejorar su rendimiento (y confianza) luego de un partido ante el Leeds, donde mostró dificultades en acciones defensivas.

DFC: Harry Maguire - Su experiencia lo fortalece en el juego aéreo y en el cuerpo a cuerpo. Aporta orden en la última línea y presencia en jugadas de pelota parada.

LI: Luke Shaw - Se mantiene firme en la marca y aporta claridad cuando el equipo inicia desde el fondo. Le da continuidad a la jugada desde su sector.

MC: Manuel Ugarte - Viene de un partido donde perdió varias pelotas en zonas sensibles y no logró imponerse en la recuperación. Necesita levantar su rendimiento para darle mayor estabilidad al equipo en la mitad de la cancha.

MC: Casemiro - Referente del equipo con siete goles en la Premier. Aporta recuperación y presencia en el área rival, con incidencia tanto en defensa como en ataque.

MP: Matheus Cunha - Suma ocho goles en la temporada. Marcó el único tanto de los Red Devils el pasado lunes. Se mueve por todo el frente ofensivo y busca generar espacios para sus compañeros.

MP: Bruno Fernandes - Capitán y eje creativo del equipo. Registra 8 goles y 17 asistencias en la Premier. Lidera ese último rubro en la liga y refleja su nivel en cada partido. Es la experiencia que el United necesita.

MP: Amad Diallo - Encara y busca el duelo individual cada vez que recibe la pelota. Fue de los pocos que logró inquietar en el último partido y puede ser el que marca la diferencia si encuentra espacios en el área rival.

DC: Benjamin Sesko - Lleva 9 goles en la Premier y siete llegaron en sus últimos 12 partidos. Vive del área y necesita que lo abastezcan. Cuando tiene una ocasión, suele resolver con eficacia.

Amad Diallo, Manchester United | James Gill - Danehouse/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Casemiro

Mediapuntas: Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo

Delantero: Benjamin Sesko

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