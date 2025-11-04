Las posibles alineaciones titulares del Liverpool vs Real Madrid

Este martes 4 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 4 de la UEFA Champions League. En el estadio de Anfield se disputará el duelo entre el Liverpool y el Real Madrid.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds y merengues para este compromiso programado a las 16:00 horas (EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España).

La posible alineación de Liverpool vs Real Madrid para la Jornada 4 de la Champions League

Liverpool viene de vencer al Aston Villa en la Premier League | Carl Recine/GettyImages

PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por altura y paradas clave. La lesión de Alisson Becker le ha abierto las puertas de la titularidad.

LD: Jeremie Frimpong - El lateral neerlades de 24 años es un elemento potente con mucha potencia física.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.

LI: Andrew Robertson - El histórico escocés regresó a la titularidad el partido anterior en Champions y podría mantenerse.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad.



MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en la Premier y el gran referente del equipo.

MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MI: Cody Gakpo - El neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo. En los 9 partidos que ha jugador, ha participado en cinco goles anotando tres de ellos y repartiendo dos asistencias.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo.

Delanteros: Hugo Ekitike.

La posible alineación del Real Madrid frente al Liverpool para la Jornada 4 de la Champions League

Kylian Mbappé viene de marcar doblete frente al Valencia | Quality Sport Images/GettyImages

PO: Thibaut Courtois - Es un portero imponente y seguro, experto en salidas aéreas y paradas en momentos clave. Líder en el uno contra uno y distribución con los pies.

LD: Federico Valverde - El mediocampista versátil y incansable, con potencia en disparos lejanos y recuperaciones agresivas. Excelente en transiciones rápidas y llegada al área. Las bajas de Carvajal y Arnold le obligan a jugar en esa posición.

DFC: Éder Militão - Es un central rápido y atlético, dominante en duelos físicos y con gran velocidad para cubrir espacios. Seguro en la salida de balón y anticipaciones.

DFC: Dean Huijsen - El español de ascendencia neerlandesa se ha recuperado de su lesión y ya fue titular el fin de semana pasado frente a Valencia, por lo que podría hacerlo de nuevo en Champions.

LI: Álvaro Carreras - El lateral izquierdo español es dinámico y versátil. Desde su llegada se ha adueñado de esa posición por delante de Fran García.

MCD: Aurélien Tchouaméni - El pivote defensivo robusto, maestro en intercepciones y coberturas. Preciso en pases largos y equilibrio táctico en el medio.

MCD: Eduardo Camavinga - El mediocampista francés de 22 años del Real Madrid, versátil. Xabi Alonso le está dando cada vez más minutos después de recuperarse de la lesión.

MD: Franco Mastantuono - El mediocampista ofensivo argentino de 18 años está recibiendo mucha confianza del cuerpo técnico. Aún le falta hacer un gran partido como madridista pero tiene todo el apoyo de Xabi Alonso.

MCO: Jude Bellingham - Es un mediocampista completo y goleador, con llegada imparable al área y físico imponente. El Madrid necesita recuperar la mejor versión del inglés, pues en un jugador muy completo y que aporta al equipo en todas las facetas.

MI: Vinícius Júnior - El extremo explosivo y desequilibrante, maestro en el uno contra uno y regates a velocidad. Letal en centros y finalizaciones por sorpresa. Fue suplente en el último partido de Liga, por lo que viene con menos minutos en las piernas.

DC: Kylian Mbappé - El delantero francés es veloz y letal, con aceleración endiablada y olfato goleador. Hábil en desmarques y disparos potentes de cualquier ángulo. Es uno de los pocos intocables de Xabi Alonso.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga. Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delanteros: Kylian Mbappé.

